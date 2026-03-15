15 мар. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 28 тур
15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Барселона» и «Севилья». Игра в Барселоне начнется в 18:15 (мск).
«Барселона»
Команда Ханс-Дитера Флика с 67 очками занимает 1-е место. «Барселона» добыла 22 победы, 1 ничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 72:26.
Последние результаты:
- 10.03.26 «Ньюкасл» – «Барселона» – 1:1;
- 07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;
- 03.03.26 «Барселона» – «Атлетико» – 3:0.
«Севилья»
«Севилья» набрала 31 очко и занимает 14-е место. Подопечные Матиаса Альмейды добыли 8 побед, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 35:42.
Предыдущие результаты:
- 08.03.26 «Севилья» – «Райо Вальекано» – 1:1;
- 01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2;
- 22.02.26 «Хетафе» – «Севилья» – 0:1.
Очные встречи
- 05.10.25 «Севилья» – «Барселона» – 4:1;
- 09.02.25 «Севилья» – «Барселона» – 1:4;
- 20.10.24 «Барселона» – «Севилья» – 5:1.
Прогноз на матч «Барселона» – «Севилья»
«Севилья» благодаря 5-матчевой серии без поражений отдалилась от зоны вылета. В первом круге подопечные Альмейды разгромили каталонцев (4:1) и попытаются победить еще раз. «Барса», вымотанная «Ньюкаслом» в ЛЧ, в преддверии ответной игры вряд ли выдаст свой максимум.
- Прогноз – Ф2 (+1,5) с кф. 2.07.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.50.