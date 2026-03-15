15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Барселона» и «Севилья». Игра в Барселоне начнется в 18:15 (мск).

«Барселона»

Команда Ханс-Дитера Флика с 67 очками занимает 1-е место. «Барселона» добыла 22 победы, 1 ничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 72:26.

Последние результаты:

10.03.26 «Ньюкасл» – «Барселона» – 1:1;

07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;

03.03.26 «Барселона» – «Атлетико» – 3:0.

«Севилья»

«Севилья» набрала 31 очко и занимает 14-е место. Подопечные Матиаса Альмейды добыли 8 побед, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 35:42.

Предыдущие результаты:

08.03.26 «Севилья» – «Райо Вальекано» – 1:1;

01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2;

22.02.26 «Хетафе» – «Севилья» – 0:1.

Очные встречи

05.10.25 «Севилья» – «Барселона» – 4:1;

09.02.25 «Севилья» – «Барселона» – 1:4;

20.10.24 «Барселона» – «Севилья» – 5:1.

Прогноз на матч «Барселона» – «Севилья»

«Севилья» благодаря 5-матчевой серии без поражений отдалилась от зоны вылета. В первом круге подопечные Альмейды разгромили каталонцев (4:1) и попытаются победить еще раз. «Барса», вымотанная «Ньюкаслом» в ЛЧ, в преддверии ответной игры вряд ли выдаст свой максимум.