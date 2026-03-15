«Барселона» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.07

15 марта 2026 9:15
Барселона - Севилья
15 мар. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 28 тур
2.07
Фора «Севильи» +1,5
15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Барселона» и «Севилья». Игра в Барселоне начнется в 18:15 (мск).

«Барселона»

Команда Ханс-Дитера Флика с 67 очками занимает 1-е место. «Барселона» добыла 22 победы, 1 ничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 72:26.

Последние результаты:

  • 10.03.26 «Ньюкасл» – «Барселона» – 1:1;
  • 07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;
  • 03.03.26 «Барселона» – «Атлетико» – 3:0.

«Севилья»

«Севилья» набрала 31 очко и занимает 14-е место. Подопечные Матиаса Альмейды добыли 8 побед, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 35:42.

Предыдущие результаты:

  • 08.03.26 «Севилья» – «Райо Вальекано» – 1:1;
  • 01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2;
  • 22.02.26 «Хетафе» – «Севилья» – 0:1.

Очные встречи

  • 05.10.25 «Севилья» – «Барселона» – 4:1;
  • 09.02.25 «Севилья» – «Барселона» – 1:4;
  • 20.10.24 «Барселона» – «Севилья» – 5:1.

Прогноз на матч «Барселона» – «Севилья»

«Севилья» благодаря 5-матчевой серии без поражений отдалилась от зоны вылета. В первом круге подопечные Альмейды разгромили каталонцев (4:1) и попытаются победить еще раз. «Барса», вымотанная «Ньюкаслом» в ЛЧ, в преддверии ответной игры вряд ли выдаст свой максимум.

  • Прогноз – Ф2 (+1,5) с кф. 2.07.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.50.

Автор: Миронов Николай
