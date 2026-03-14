«Шахтер» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.40

14 марта 2026 10:10
Шахтер - Металлист 1925
15 мар. 2026, воскресенье 19:00 | Украина. Премьер-лига, 20 тур
15 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги лидер чемпионата «Шахтер» примет «Металлист 1925». Это противостояние гранда, штампующего победы и обладающего лучшей атакой и защитой лиги, и середняка, находящегося в отличной форме и не пропускающего в 5 последних матчах.

«Шахтер»

«Горняки» занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 4 победы подряд в чемпионате и 6 побед подряд во всех турнирах. Команда имеет лучшие показатели в лиге: больше всех побед (13), лучшую разницу мячей (+35) и больше всех забитых голов (47). Шахтер забивает в 4 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей). Оборона «Шахтера» безупречна – не пропускает в 5 последних матчах и всего 0.20 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – хозяева не проигрывают «Металлисту 1925» в 6 последних очных встречах.

«Металлист 1925»

Харьковчане занимают 6-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах и побеждая в 3 последних. Команда демонстрирует феноменальную оборону – не пропускает в 5 последних матчах (0.00 пропуска в среднем) и в 3 последних в чемпионате. Атака «Металлиста» работает стабильно (1.60 гола в среднем). Гости будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки и свою лучшую защиту.

Факты о командах:

«Шахтер»

  • Лидер чемпионата (44 очка).
  • Лучшая атака (47 голов) и лучшая разница мячей (+35).
  • Не пропускает в 5 последних матчах (0.20 в среднем).
  • Не проигрывает «Металлисту 1925» в 6 последних очных встречах.
  • 1-е место в турнире (44 очка).

«Металлист 1925»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Не пропускает в 5 последних матчах (0.00 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • 6-е место в турнире (31 очко).

Прогноз на матч «Шахтер» – «Металлист 1925»

Матч двух команд с лучшей обороной лиги. «Шахтер» мощно атакует и имеет историческое преимущество. «Металлист 1925» также не пропускает и находится в отличной форме. Учитывая, что обе команды демонстрируют надежную защиту, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Шахтера» или ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.40.
  • Тотал меньше 2.5 голов

1.40
Победа «Шахтера»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
