15 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги лидер чемпионата «Шахтер» примет «Металлист 1925». Это противостояние гранда, штампующего победы и обладающего лучшей атакой и защитой лиги, и середняка, находящегося в отличной форме и не пропускающего в 5 последних матчах.

«Шахтер»

«Горняки» занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 4 победы подряд в чемпионате и 6 побед подряд во всех турнирах. Команда имеет лучшие показатели в лиге: больше всех побед (13), лучшую разницу мячей (+35) и больше всех забитых голов (47). Шахтер забивает в 4 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей). Оборона «Шахтера» безупречна – не пропускает в 5 последних матчах и всего 0.20 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – хозяева не проигрывают «Металлисту 1925» в 6 последних очных встречах.

«Металлист 1925»

Харьковчане занимают 6-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах и побеждая в 3 последних. Команда демонстрирует феноменальную оборону – не пропускает в 5 последних матчах (0.00 пропуска в среднем) и в 3 последних в чемпионате. Атака «Металлиста» работает стабильно (1.60 гола в среднем). Гости будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки и свою лучшую защиту.

Факты о командах:

«Шахтер»

Лидер чемпионата (44 очка).

Лучшая атака (47 голов) и лучшая разница мячей (+35).

Не пропускает в 5 последних матчах (0.20 в среднем).

Не проигрывает «Металлисту 1925» в 6 последних очных встречах.

«Металлист 1925»

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Не пропускает в 5 последних матчах (0.00 в среднем).

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

6-е место в турнире (31 очко).

Прогноз на матч «Шахтер» – «Металлист 1925»

Матч двух команд с лучшей обороной лиги. «Шахтер» мощно атакует и имеет историческое преимущество. «Металлист 1925» также не пропускает и находится в отличной форме. Учитывая, что обе команды демонстрируют надежную защиту, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Шахтера» или ничья.

