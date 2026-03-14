15 марта в 21-м туре РПЛ «Рубин» примет «Локомотив». Это противостояние середняка, сделавшего ставку на оборону, и одного из лидеров чемпионата, обладающего лучшей атакой лиги. Хозяева надежны в защите, гости находятся на длительной беспроигрышной серии и штампуют голы.

«Рубин»

Казанцы занимают 8-е место и делают ставку на оборону. Команда пропускает всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча) и выглядит очень надежно. Мирлинд Даку с 10 голами – лидер атак. «Рубин» забивает в 3 последних матчах (1.20 гола в среднем) и не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. Важный фактор – хозяева будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки.

«Локомотив»

Железнодорожники занимают 3-е место и находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 12 последних матчах и в 6 последних в чемпионате. Команда имеет лучшую атаку лиги – 43 гола в 20 матчах (2.15 в среднем) и демонстрирует мощную результативность: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей). Алексей Батраков с 15 голами – лидер атак. «Локомотив» забивает в 16 последних матчах и имеет историческое преимущество над «Рубином», не проигрывая в 8 из 10 последних выездных встреч.

Прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив»

«Рубин» сделает ставку на оборону и контратаки. «Локомотив» будет играть первым номером, используя лучшую атаку лиги. Учитывая, что гости находятся в отличной форме и имеют историческое преимущество, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Локомотива» с минимальным счетом.

