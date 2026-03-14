«Рубин» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.25

14 марта 2026 8:27
Рубин - Локомотив
15 мар. 2026, воскресенье 19:00 | Россия. Премьер-лига, 21 тур
2.25
Победа «Локомотива»
15 марта в 21-м туре РПЛ «Рубин» примет «Локомотив». Это противостояние середняка, сделавшего ставку на оборону, и одного из лидеров чемпионата, обладающего лучшей атакой лиги. Хозяева надежны в защите, гости находятся на длительной беспроигрышной серии и штампуют голы.

«Рубин»

Казанцы занимают 8-е место и делают ставку на оборону. Команда пропускает всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча) и выглядит очень надежно. Мирлинд Даку с 10 голами – лидер атак. «Рубин» забивает в 3 последних матчах (1.20 гола в среднем) и не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. Важный фактор – хозяева будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки.

«Локомотив»

Железнодорожники занимают 3-е место и находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 12 последних матчах и в 6 последних в чемпионате. Команда имеет лучшую атаку лиги – 43 гола в 20 матчах (2.15 в среднем) и демонстрирует мощную результативность: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей). Алексей Батраков с 15 голами – лидер атак. «Локомотив» забивает в 16 последних матчах и имеет историческое преимущество над «Рубином», не проигрывая в 8 из 10 последних выездных встреч.

Факты о командах:

«Рубин»

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает в 3 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.
  • 8-е место в турнире (26 очков).

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах.
  • Лучшая атака лиги (43 гола, 2.20 в среднем).
  • Забивает в 16 последних матчах.
  • Не проигрывает «Рубину» в 8 из 10 последних выездных встреч.
  • 3-е место в турнире (41 очко).

Прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив»

«Рубин» сделает ставку на оборону и контратаки. «Локомотив» будет играть первым номером, используя лучшую атаку лиги. Учитывая, что гости находятся в отличной форме и имеют историческое преимущество, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Локомотива» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 2.25.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин
