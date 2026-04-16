17 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Оболонь» на своeм поле примет «Полтаву». Хозяева находятся в кризисе и не могут выиграть 5 матчей, а гости – главный аутсайдер чемпионата, который пропускает пачками. Обе команды в ужасном состоянии, но «Оболонь» выглядит предпочтительнее.

«Оболонь»

Киевляне переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Оболонь» забила 0.8 гола в среднем и пропустила 2.2. Атака не работает, оборона дырявая. Денис Устименко (6 голов) – единственная надежда в атаке, но этого явно недостаточно. В личных встречах с «Полтавой» у хозяев есть небольшое преимущество – 4 из 4 последних матчей они забивали сопернику. Дома «Оболонь» будет стараться прервать свою безвыигрышную серию.

«Полтава»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 8 последних матчах и пропускает в 21 последнем! Это катастрофа. В последних 5 играх «Полтава» забила 0.6 гола в среднем и пропустила 3.4 – это просто приговор. Оборона разваливается, атака не работает. В гостях у «Оболони» статистика у полтавчан смешанная, но в последней личной встрече они проиграли (1:2). Ехать в Киев за очками будет невероятно сложно.

Факты о командах

«Оболонь»

«Полтава»

Лучший бомбардир: Максим Марусич (4 гола)

Прогноз на матч «Оболонь» – «Полтава»

Встречаются две команды в кризисе, но «Полтава» находится в ещe более ужасном состоянии. 21 матч с пропущенными голами – это просто кошмар. «Оболонь» дома должна брать три очка, используя свою атаку и надеясь на ошибки обороны гостей. Полтавчане могут забить – они забивали в 4 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки. Хозяева прервут свою безвыигрышную серию.

