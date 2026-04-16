Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Оболонь» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

16 апреля 2026 9:24
Оболонь - Полтава
17 апр. 2026, пятница 18:00 | Украина. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Оболони»
Сделать ставку

17 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Оболонь» на своeм поле примет «Полтаву». Хозяева находятся в кризисе и не могут выиграть 5 матчей, а гости – главный аутсайдер чемпионата, который пропускает пачками. Обе команды в ужасном состоянии, но «Оболонь» выглядит предпочтительнее.

«Оболонь»

Киевляне переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Оболонь» забила 0.8 гола в среднем и пропустила 2.2. Атака не работает, оборона дырявая. Денис Устименко (6 голов) – единственная надежда в атаке, но этого явно недостаточно. В личных встречах с «Полтавой» у хозяев есть небольшое преимущество – 4 из 4 последних матчей они забивали сопернику. Дома «Оболонь» будет стараться прервать свою безвыигрышную серию.

«Полтава»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 8 последних матчах и пропускает в 21 последнем! Это катастрофа. В последних 5 играх «Полтава» забила 0.6 гола в среднем и пропустила 3.4 – это просто приговор. Оборона разваливается, атака не работает. В гостях у «Оболони» статистика у полтавчан смешанная, но в последней личной встрече они проиграли (1:2). Ехать в Киев за очками будет невероятно сложно.

Факты о командах

«Оболонь»

  • Пять матчей без побед – команда в кризисе
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Денис Устименко (6 голов)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Полтавой»

«Полтава»

  • Восемь матчей без побед
  • Пропускает в 21 последнем матче – катастрофа
  • В среднем: 0.60 гола забито, 3.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Максим Марусич (4 гола)
  • Проиграл «Оболони» в последней личной встрече (1:2)

Прогноз на матч «Оболонь» – «Полтава»

Встречаются две команды в кризисе, но «Полтава» находится в ещe более ужасном состоянии. 21 матч с пропущенными голами – это просто кошмар. «Оболонь» дома должна брать три очка, используя свою атаку и надеясь на ошибки обороны гостей. Полтавчане могут забить – они забивали в 4 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки. Хозяева прервут свою безвыигрышную серию.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Оболони» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Полтава Оболонь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 