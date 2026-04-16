«Енисей» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 2.1

16 апреля 2026 8:07
Енисей - Челябинск
17 апр. 2026, пятница 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 29 тур
17 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги красноярский «Енисей» на своeм поле примет «Челябинск». Хозяева набрали хороший ход и находятся в отличной атакующей форме, а гости застряли в середине таблицы и не могут выиграть уже 6 матчей подряд. «Енисей» выглядит явным фаворитом.

«Енисей»

Красноярцы подходят к этому матчу в отличном настроении. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 7 последних играх подряд. В атаке полный порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах. Андрей Окладников (7 голов) находится в хорошей форме. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Дома «Енисей» чувствует себя уверенно, а в личной встрече с «Челябинском» в этом сезоне они уже играли вничью (0:0). Сейчас красноярцы выглядят гораздо сильнее.

«Челябинск»

Гости переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и пропускает в 6 последних. В атаке ещe более-менее – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, Рамазан Гаджимурадов (9 голов) – лидер и главная надежда. Оборона – проблема: 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Енисея» челябинцам будет тяжело, тем более что в последней личной встрече они не смогли забить (0:0).

Факты о командах

«Енисей»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Андрей Окладников (7 голов)
  • Ничья с «Челябинском» в этом сезоне (0:0)

«Челябинск»

  • Шесть матчей без побед – команда в кризисе
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Рамазан Гаджимурадов (9 голов)
  • Не может забить «Енисею» в последней личной встрече

Прогноз на матч «Енисей» – «Челябинск»

«Енисей» в отличной форме: не проигрывает 10 из 12 матчей и забивает в 7 подряд. «Челябинск» – полная противоположность: 6 матчей без побед и дырявая оборона. Красноярцы дома должны брать три очка, используя свою мощную атаку. Гости могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Енисея» – коэффициент 2.1
  • Обе забьют – да

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Челябинск Енисей
