17 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги красноярский «Енисей» на своeм поле примет «Челябинск». Хозяева набрали хороший ход и находятся в отличной атакующей форме, а гости застряли в середине таблицы и не могут выиграть уже 6 матчей подряд. «Енисей» выглядит явным фаворитом.

«Енисей»

Красноярцы подходят к этому матчу в отличном настроении. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 7 последних играх подряд. В атаке полный порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах. Андрей Окладников (7 голов) находится в хорошей форме. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Дома «Енисей» чувствует себя уверенно, а в личной встрече с «Челябинском» в этом сезоне они уже играли вничью (0:0). Сейчас красноярцы выглядят гораздо сильнее.

«Челябинск»

Гости переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и пропускает в 6 последних. В атаке ещe более-менее – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, Рамазан Гаджимурадов (9 голов) – лидер и главная надежда. Оборона – проблема: 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Енисея» челябинцам будет тяжело, тем более что в последней личной встрече они не смогли забить (0:0).

Прогноз на матч «Енисей» – «Челябинск»

«Енисей» в отличной форме: не проигрывает 10 из 12 матчей и забивает в 7 подряд. «Челябинск» – полная противоположность: 6 матчей без побед и дырявая оборона. Красноярцы дома должны брать три очка, используя свою мощную атаку. Гости могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у хозяев.

Рекомендованные ставки