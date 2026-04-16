17 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги «Ростов» на своeм поле примет «Сочи». Хозяева спокойно располагаются в середине таблицы, а гости отчаянно пытаются спастись от вылета, находясь на последнем месте. «Ростов» выглядит фаворитом, но статистика личных встреч на стороне сочинцев.

«Ростов»

Ростовчане чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и могут играть без лишнего давления. Команда пропускает в 8 из 10 последних матчей, что говорит о проблемах в обороне. В атаке дела обстоят скромно – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах. Егор Голенков (4 гола) не может вытащить команду в одиночку. Зато дома «Ростов» традиционно силeн, и в личных встречах с «Сочи» у них есть победа в последнем матче (1:0). Это даeт им уверенность перед игрой с аутсайдером.

«Сочи»

Сочинцы переживают ужасный сезон и находятся на последнем месте, отчаянно нуждаясь в очках. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, а в последних 5 играх забила всего 0.6 гола в среднем. Мартин Крамарич (6 голов) – единственная надежда в атаке. Но есть один козырь: в личных встречах с «Ростовом» «Сочи» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 7 из 9 последних очных встречах! Это феноменальная статистика, которая может помочь команде прервать свою безвыигрышную серию.

Прогноз на матч «Ростов» – «Сочи»

«Ростов» – фаворит по статусу и месту в таблице, но «Сочи» имеет просто фантастическую статистику личных встреч: 10 из 12 матчей без поражений! Гости отчаянно нуждаются в очках, и эта статистика даeт им надежду. Обе команды мало забивают и не блещут в атаке. Скорее всего, нас ждeт осторожная игра с минимумом голов. «Сочи» может увезти очко, учитывая их историческое преимущество над «Ростовом».

