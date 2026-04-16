17 апреля в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своeм поле примет «Комо». Хозяева находятся в середине таблицы и уже решили свои задачи, а гости ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме. «Комо» является явным фаворитом.
«Сассуоло»
Хозяева чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и могут играть без давления. Команда пропускает в 6 последних матчах, что говорит о проблемах в обороне. В атаке стабильность – 1 гол за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 3 последних играх. Андреа Пинамонти (8 голов) – лидер, но этого недостаточно, чтобы конкурировать с таким соперником. В личных встречах с «Комо» у «Сассуоло» всe печально: два поражения с общим счeтом 0:5. Это психологическое давление.
«Комо»
Гости выдают отличный сезон и занимают 5-е место, дающее право на участие в Лиге Европы. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и находится в отличной атакующей форме. В последних 5 играх «Комо» забивает 2.4 гола в среднем! Анастасиос Дувикас (14 голов) – настоящая машина, которая рвeт любую оборону. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Сассуоло» у гостей две победы с общим счeтом 5:0 – это просто феноменальная статистика.
Факты о командах
«Сассуоло»
- Комфортная середина таблицы
- Пропускает в 6 последних матчах
- В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Андреа Пинамонти (8 голов)
- Два поражения от «Комо» с общим счeтом 0:5
«Комо»
- Борется за еврокубки (5-е место)
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- В среднем: 2.40 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Анастасиос Дувикас (14 голов)
- Две победы над «Сассуоло» с общим счeтом 5:0
Прогноз на матч «Сассуоло» – «Комо»
«Комо» сейчас на голову выше «Сассуоло». Гости борются за еврокубки, забивают пачками и имеют феноменальную статистику личных встреч – 5:0 в двух матчах! «Сассуоло» уже решил свои задачи и вряд ли сможет оказать серьeзное сопротивление. Комо будет забивать – они забивают всегда. Хозяева могут ответить, но вряд ли этого хватит, чтобы спастись от поражения.
Рекомендованные ставки
- Победа «Комо» – коэффициент 1.67
- Обе забьют – да