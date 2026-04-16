«Сассуоло» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.67

16 апреля 2026 8:12
Сассуоло - Комо
17 апр. 2026, пятница 19:30 | Италия. Серия А, 33 тур
1.67
Победа «Комо»
17 апреля в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своeм поле примет «Комо». Хозяева находятся в середине таблицы и уже решили свои задачи, а гости ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме. «Комо» является явным фаворитом.

«Сассуоло»

Хозяева чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и могут играть без давления. Команда пропускает в 6 последних матчах, что говорит о проблемах в обороне. В атаке стабильность – 1 гол за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 3 последних играх. Андреа Пинамонти (8 голов) – лидер, но этого недостаточно, чтобы конкурировать с таким соперником. В личных встречах с «Комо» у «Сассуоло» всe печально: два поражения с общим счeтом 0:5. Это психологическое давление.

«Комо»

Гости выдают отличный сезон и занимают 5-е место, дающее право на участие в Лиге Европы. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и находится в отличной атакующей форме. В последних 5 играх «Комо» забивает 2.4 гола в среднем! Анастасиос Дувикас (14 голов) – настоящая машина, которая рвeт любую оборону. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Сассуоло» у гостей две победы с общим счeтом 5:0 – это просто феноменальная статистика.

Факты о командах

«Сассуоло»

  • Комфортная середина таблицы
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Андреа Пинамонти (8 голов)
  • Два поражения от «Комо» с общим счeтом 0:5

«Комо»

  • Борется за еврокубки (5-е место)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 2.40 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Анастасиос Дувикас (14 голов)
  • Две победы над «Сассуоло» с общим счeтом 5:0

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Комо»

«Комо» сейчас на голову выше «Сассуоло». Гости борются за еврокубки, забивают пачками и имеют феноменальную статистику личных встреч – 5:0 в двух матчах! «Сассуоло» уже решил свои задачи и вряд ли сможет оказать серьeзное сопротивление. Комо будет забивать – они забивают всегда. Хозяева могут ответить, но вряд ли этого хватит, чтобы спастись от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Комо» – коэффициент 1.67
  • Обе забьют – да

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Комо Сассуоло
