«Торпедо» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 3.15

16 апреля 2026 8:32
Торпедо - КАМАЗ
17 апр. 2026, пятница 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 29 тур
17 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги московское «Торпедо» на своeм поле примет «КАМАЗ». Хозяева находятся в отличной форме, не проигрывают 5 матчей подряд и много забивают, а гости – крепкий середняк, который славится своей надeжной обороной, но слишком часто играет вничью. «Торпедо» выглядит фаворитом, но «КАМАЗ» умеет обороняться.

«Торпедо»

Черно-белые подходят к этому матчу в прекрасном настроении. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 5 последних. В атаке полный порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах. Александр Юшин (8 голов) – лидер и главная угроза для любой обороны. Оборона выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Дома «Торпедо» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «КАМАЗом» они не проигрывают в 5 последних матчах и забивают в 5 последних очных встречах. Это даeт им огромное психологическое преимущество.

«КАМАЗ»

Гости подходят к этому матчу в своей обычной манере – играют на ноль, но редко побеждают. Команда играет вничью в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних. Оборона – главный козырь: 0.4 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! В атаке скромно – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, Давид Караев (11 голов) пытается тащить команду. В гостях у «Торпедо» «КАМАЗ» имеет неплохую статистику: 3 последних очных матча завершились вничью. Гости будут делать ставку на оборону и надеяться на контратаки.

Факты о командах

«Торпедо»

  • Пять матчей без поражений
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Александр Юшин (8 голов)
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «КАМАЗом»

«КАМАЗ»

  • Три ничьи подряд
  • Три матча без пропущенных голов
  • В среднем: 0.80 гола забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Давид Караев (11 голов)
  • Три ничьи подряд в очных встречах с «Торпедо»

Прогноз на матч «Торпедо» – «КАМАЗ»

Встречаются команда с мощной атакой («Торпедо») и коллектив с фантастической обороной («КАМАЗ»). Хозяева не проигрывают 5 матчей и забивают в каждом, а гости не пропускают 3 матча подряд. В личных встречах – сплошные ничьи. Скорее всего, нас ждeт упорная борьба, в которой «Торпедо» будет давить, а «КАМАЗ» – обороняться. Гости могут увезти очко, учитывая их оборонительную стабильность, но хозяева выглядят предпочтительнее.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.15
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
