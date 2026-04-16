17 апреля в рамках 29-го тура Первой лиги московское «Торпедо» на своeм поле примет «КАМАЗ». Хозяева находятся в отличной форме, не проигрывают 5 матчей подряд и много забивают, а гости – крепкий середняк, который славится своей надeжной обороной, но слишком часто играет вничью. «Торпедо» выглядит фаворитом, но «КАМАЗ» умеет обороняться.

«Торпедо»

Черно-белые подходят к этому матчу в прекрасном настроении. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 5 последних. В атаке полный порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах. Александр Юшин (8 голов) – лидер и главная угроза для любой обороны. Оборона выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Дома «Торпедо» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «КАМАЗом» они не проигрывают в 5 последних матчах и забивают в 5 последних очных встречах. Это даeт им огромное психологическое преимущество.

«КАМАЗ»

Гости подходят к этому матчу в своей обычной манере – играют на ноль, но редко побеждают. Команда играет вничью в 3 последних матчах и не пропускает в 3 последних. Оборона – главный козырь: 0.4 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! В атаке скромно – 0.8 гола за игру в последних 5 матчах, Давид Караев (11 голов) пытается тащить команду. В гостях у «Торпедо» «КАМАЗ» имеет неплохую статистику: 3 последних очных матча завершились вничью. Гости будут делать ставку на оборону и надеяться на контратаки.

Факты о командах

«Торпедо»

Прогноз на матч «Торпедо» – «КАМАЗ»

Встречаются команда с мощной атакой («Торпедо») и коллектив с фантастической обороной («КАМАЗ»). Хозяева не проигрывают 5 матчей и забивают в каждом, а гости не пропускают 3 матча подряд. В личных встречах – сплошные ничьи. Скорее всего, нас ждeт упорная борьба, в которой «Торпедо» будет давить, а «КАМАЗ» – обороняться. Гости могут увезти очко, учитывая их оборонительную стабильность, но хозяева выглядят предпочтительнее.

