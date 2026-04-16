17 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев на своeм поле примет луганскую «Зарю». Хозяева борются за еврокубки и имеют отличную домашнюю статистику, а гости находятся в хорошей форме и стабильно забивают. «Динамо» выглядит фаворитом, но «Заря» способна дать бой.

«Динамо» Киев

Киевляне подходят к этому матчу после неожиданного поражения от «Металлиста 1925» (0:1). Команда не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей, что вселяет уверенность. В атаке порядок – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах, а Матвей Пономаренко (10 голов в 14 матчах!) находится в фантастической форме. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Зарeй» у киевлян отличная статистика: 5 последних матчей без поражений и обязательные голы в этих встречах.

«Заря»

Луганчане находятся в хорошей форме и подходят к этому матчу на подъeме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в 10 последних. В атаке стабильность – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах, а Филипп Будковский (10 голов) – лидер и главная угроза. Оборона – слабое место: 2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Динамо» «Заря» традиционно играет тяжело, но в последней личной встрече они сыграли вничью (1:1).

Факты о командах

«Динамо» Киев

«Заря»

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Заря»

«Динамо» дома – явный фаворит. Киевляне не проигрывают 5 последних очных матчей и имеют в составе Пономаренко, который рвeт всех. «Заря» тоже в форме и стабильно забивает, но их оборона дырявая (2 пропущенных за игру). Скорее всего, хозяева добьются победы, но гости точно забьют – их голевая серия (10 матчей) не должна прерваться. Ожидается результативная игра.

