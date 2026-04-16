«Динамо» Киев – «Заря»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

16 апреля 2026 9:22
Динамо К - Заря
17 апр. 2026, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку

17 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев на своeм поле примет луганскую «Зарю». Хозяева борются за еврокубки и имеют отличную домашнюю статистику, а гости находятся в хорошей форме и стабильно забивают. «Динамо» выглядит фаворитом, но «Заря» способна дать бой.

«Динамо» Киев

Киевляне подходят к этому матчу после неожиданного поражения от «Металлиста 1925» (0:1). Команда не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей, что вселяет уверенность. В атаке порядок – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах, а Матвей Пономаренко (10 голов в 14 матчах!) находится в фантастической форме. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Зарeй» у киевлян отличная статистика: 5 последних матчей без поражений и обязательные голы в этих встречах.

«Заря»

Луганчане находятся в хорошей форме и подходят к этому матчу на подъeме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в 10 последних. В атаке стабильность – 1.8 гола за игру в последних 5 матчах, а Филипп Будковский (10 голов) – лидер и главная угроза. Оборона – слабое место: 2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Динамо» «Заря» традиционно играет тяжело, но в последней личной встрече они сыграли вничью (1:1).

Факты о командах

«Динамо» Киев

  • Борется за еврокубки (5-е место)
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Матвей Пономаренко (10 голов в 14 матчах)
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «Зарeй»

«Заря»

  • Хорошая форма, забивает в 10 последних матчах
  • В среднем: 1.80 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Филипп Будковский (10 голов)
  • Ничья с «Динамо» в последней личной встрече (1:1)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Заря»

«Динамо» дома – явный фаворит. Киевляне не проигрывают 5 последних очных матчей и имеют в составе Пономаренко, который рвeт всех. «Заря» тоже в форме и стабильно забивает, но их оборона дырявая (2 пропущенных за игру). Скорее всего, хозяева добьются победы, но гости точно забьют – их голевая серия (10 матчей) не должна прерваться. Ожидается результативная игра.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Победа «Динамо» Киев

Автор: Рассказов Михаил
