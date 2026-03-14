«Гавр» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.05

14 марта 2026 9:39
Гавр - Лион
15 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 26 тур
15 марта в 26-м туре Лиги 1 «Гавр» примет «Лион». Это противостояние аутсайдера, переживающего кризис, и еврокубкового претендента, находящегося в кризисе результатов. Хозяева проигрывают и пропускают, гости имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают.

«Гавр»

Нормандийцы занимают 14-е место и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 6 подряд. Команда забивает в 3 последних матчах, но в целом демонстрирует слабую атаку – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Оборона «Гавра» нестабильна – 1.40 пропуска в среднем. Хозяева выглядят неубедительно и вряд ли смогут навязать борьбу «Лиону».

«Лион»

Ткачи занимают 4-е место, но переживают кризис результатов, не выигрывая в 5 последних матчах. Команда забивает в 10 последних матчах и в 18 последних в целом, демонстрируя стабильную атаку: 1.40 гола в среднем за последние 5 игр. Павел Шулц с 13 голами – лидер атак. Оборона «Лиона» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 2.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости побеждают «Гавр» в 3 последних очных встречах и забивают в 4 последних матчах.

Факты о командах:

«Гавр»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в 3 последних матчах (0.80 в среднем).
  • Пропускает в 6 последних матчах (1.40 в среднем).
  • 14-е место в турнире (26 очков).

«Лион»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 10 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Побеждает «Гавр» в 3 последних очных встречах.
  • 4-е место в турнире (46 очков).

Прогноз на матч «Гавр» – «Лион»

«Гавр» переживает кризис и вряд ли сможет противостоять «Лиону». Гости имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают. Учитывая, что «Лион» сильнее в классе, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лиона» – коэффициент 2.05.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Лион Гавр
