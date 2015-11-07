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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 07 ноября 2015
Верона
07.11.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 2
Завершен
Болонья
6'
Э. Джаккерини
15'
Г. Донса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Болонья
Желтая карточка
Д. Паццини
88'
Замена
Матузалем
️️️️
С. Супрайен
79'
77'
Замена
С. Таидер
️️️️
Г. Донса
72'
Замена
А. Мунье
️️️️
Э. Джаккерини
71'
Желтая карточка
Г. Донса
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Б. Янкович
67'
62'
Замена
М. Бриги
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Э. Пизано
59'
15'
ГОЛ! 0:2!
Г. Донса
Пас отдал
М. Дестро
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
А. Масина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
27
Матузалем
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
5
Пизано
18
Морас
18
Супрайен
22
Хеландер
7
Сала
19
Греко
20
Халлфредссон
21
Хуанито
11
Паццини
7
Янкович
4-1-3-2
83
Миранте
5
Гастальделло
13
Россеттини
22
Майетта
25
Масина
24
Диавара
14
Риццо
15
Джаккерини
30
Донса
21
Дестро
20
Бриенца
7
Янкович
17
Ионицэ
17
Ионицэ
7
Янкович
18
Супрайен
27
Матузалем
27
Матузалем
18
Супрайен
5
Пизано
26
Силигарди
26
Силигарди
5
Пизано
30
Донса
8
Таидер
8
Таидер
30
Донса
20
Бриенца
4
Бриги
4
Бриги
20
Бриенца
15
Джаккерини
40
Мунье
40
Мунье
15
Джаккерини
Остались в запасе
Верона
Болонья
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Деян Стоянович
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Верона - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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