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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Верона
Болонья - Верона: обзор матча 13 сентября 2021
Болонья
13.09.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Верона
78'
М. Сванберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Верона
Желтая карточка
Н. Домингес
90'
+8
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
М. Арнаутович
90'
+2
84'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
84'
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Илич
ГОЛ! 1:0!
М. Сванберг
Пас отдал
М. Арнаутович
78'
75'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Д. Капрари
75'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Н. Казале
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
68'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
68'
61'
Замена
М. Онгла
️️️️
А. Тамез
49'
Желтая карточка
А. Барак
46'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
П. Давидович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3
Артур Теате
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Скорупски
2
Хики
33
Бонифази
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
8
Домингес
21
Сориано
7
Орсолини
99
Барроу
7
Арнаутович
4-1-2-1-2
96
Монтипо
19
Фараони
22
Гюнтер
16
Казале
27
Давидович
61
Тамез
20
Илич
88
Лазович
72
Барак
10
Капрари
18
Симеоне
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Арнаутович
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Арнаутович
16
Казале
11
Чеккерини
11
Чеккерини
16
Казале
27
Давидович
96
Маньяни
96
Маньяни
27
Давидович
61
Тамез
18
Онгла
18
Онгла
61
Тамез
10
Капрари
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Капрари
20
Илич
15
Ласанья
15
Ласанья
20
Илич
Остались в запасе
Болонья
Верона
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3
Артур Теате
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
32
Антонио Рагуса
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3
Артур Теате
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
32
Антонио Рагуса
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Болонья - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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