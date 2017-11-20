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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 20 ноября 2017
Верона
20.11.2017, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
12'
А. Черчи
33'
М. Касерес
22'
М. Дестро
74'
О. Оквонкво
76'
Г. Донса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Болонья
76'
ГОЛ! 2:3!
Г. Донса
Пас отдал
С. Верди
74'
ГОЛ! 2:2!
О. Оквонкво
Пас отдал
С. Верди
Желтая карточка
М. Фарес
59'
ГОЛ! 2:1!
М. Касерес
33'
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
А. Черчи
Пас отдал
М. Фарес
12'
Желтая карточка
М. Бюхель
8'
6'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
49
Ромуло
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-3-4
12
Николас
4
Касерес
4
Караччоло
28
Арто
10
Бюхель
5
Сукулини
49
Ромуло
10
Верде
93
Фарес
7
Черчи
11
Паццини
4-1-2-1-2
83
Миранте
17
Крафт
22
Хеландер
21
Гонсалес
25
Масина
5
Пульгар
30
Донса
15
Поли
90
Верди
8
Паласио
21
Дестро
Остались в запасе
Верона
Болонья
6
Марко Фоссати
ОП
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Верона - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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