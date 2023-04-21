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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Болонья
Верона - Болонья: обзор матча 21 апреля 2023
Верона
21.04.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
45+6'
С. Верди (П)
62'
С. Верди
90+4'
Н. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Болонья
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Н. Домингес
Пас отдал
Н. Сансоне
Замена
Д. Коппола
️️️️
Д. Маньяни
81'
Замена
Сулемана
️️️️
С. Верди
81'
Желтая карточка
О. Дуда
72'
ГОЛ! 2:0!
С. Верди
Пас отдал
Д. Фараони
62'
59'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Сумаоро
Желтая карточка
Д. Фараони
56'
46'
Замена
Н. Моро
️️️️
М. Барроу
46'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Эбишер
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Гайч
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Верди
45'
+6
45'
+4
Желтая карточка
Л. Скорупски
Замена
Д. Лазович
️️️️
К. Ласанья
40'
37'
Желтая карточка
Н. Домингес
31'
Желтая карточка
М. Барроу
Замена
О. Дуда
️️️️
О. Абильдгор
30'
25'
Желтая карточка
С. Пош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
28
Оливер Абильдгор
ОП
90
Симоне Верди
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Яя Каллон
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-4-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
4
Хин
96
Маньяни
19
Фараони
61
Тамез
28
Абильдгор
23
Депаоли
90
Верди
15
Ласанья
19
Гайч
4-4-2
1
Скорупски
4
Пош
5
Сумаоро
26
Лукуми
77
Кирьякопулос
22
Схаутен
8
Домингес
20
Эбишер
19
Фергюсон
99
Барроу
11
Зиркзее
96
Маньяни
42
Коппола
42
Коппола
96
Маньяни
15
Ласанья
88
Лазович
88
Лазович
15
Ласанья
90
Верди
20
Сулемана
20
Сулемана
90
Верди
28
Абильдгор
8
Дуда
8
Дуда
28
Абильдгор
19
Гайч
11
Джурич
11
Джурич
19
Гайч
99
Барроу
6
Моро
6
Моро
99
Барроу
5
Сумаоро
11
Сансоне
11
Сансоне
5
Сумаоро
20
Эбишер
7
Орсолини
7
Орсолини
20
Эбишер
Остались в запасе
Верона
Болонья
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Верона - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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