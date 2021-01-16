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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Верона
Болонья - Верона: обзор матча 16 января 2021
Болонья
16.01.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Верона
19'
Р. Орсолини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Верона
89'
Замена
Д. Бесса
️️️️
П. Давидович
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Э. Вигнато
84'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
76'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Барроу
76'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
75'
73'
Замена
Э. Колли
️️️️
Ф. Димарко
Желтая карточка
Н. Домингес
71'
69'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
М. Дийкс
54'
36'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Орсолини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Болонья
1
Себастьян Бреза
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
4-4-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Томиясу
5
Данило
29
Де Сильвестри
8
Домингес
22
Схаутен
21
Сориано
25
Вигнато
7
Орсолини
99
Барроу
3-2-1-2-2
16
Сильвестри
96
Маньяни
27
Давидович
22
Гюнтер
19
Фараони
32
Димарко
20
Илич
72
Барак
10
Дзакканьи
9
Калинич
88
Лазович
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
25
Вигнато
11
Сансоне
11
Сансоне
25
Вигнато
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
99
Барроу
8
Паласио
8
Паласио
99
Барроу
27
Давидович
11
Бесса
11
Бесса
27
Давидович
32
Димарко
19
Колли
19
Колли
32
Димарко
9
Калинич
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Калинич
Остались в запасе
Болонья
Верона
2
Аарон Хики
ЛЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
1
Себастьян Бреза
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
2
Аарон Хики
ЛЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
1
Себастьян Бреза
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Болонья - Верона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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