«Вердер» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 16 января 2026 с коэффициентом 1.90

15 января 2026 9:55
Вердер - Айнтрахт
16 янв. 2026, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
Сделать ставку

16 января 2026 года в рамках 18 тура Бундеслиги состоится матч между «Вердером» и «Айнтрахтом». Обе команды находятся в непростом игровом отрезке, регулярно теряя очки, однако задачи на сезон у соперников различаются. «Вердер» пытается оторваться от нижней части таблицы, тогда как «Айнтрахт» сохраняет шансы на борьбу за еврокубковые позиции.

«Вердер»

Бременцы переживают затяжную серию без побед и испытывают серьезные проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем два мяча за игру в последних турах, а атакующая эффективность заметно снизилась. Даже несмотря на то, что «Вердер» забивал в нескольких матчах подряд, общая результативность остается одной из худших в лиге на данном отрезке.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы также далеки от оптимальной формы, однако в атаке команда выглядит стабильнее соперника. «Айнтрахт» регулярно забивает, в том числе в матчах против сильных оппонентов, но при этом допускает много ошибок в защите. В очных встречах с «Вердером» гости традиционно чувствуют себя уверенно.

Факты о командах

«Вердер»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем 0.40 забитого и 2.00 пропущенных за последние 5 игр
  • Пропускает в каждом из последних матчей

«Айнтрахт»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.60 забитого и 1.80 пропущенного за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Вердера»

Личные встречи
26% (9)
29% (10)
44% (15)
46
Забитых мячей
55
1.35
В среднем за матч
1.62
5:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
4 : 1
23.08.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
2 : 0
05.04.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 0
23.11.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.04.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
2 : 2
12.11.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2 : 0
18.02.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
3 : 4
28.08.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2 : 1
26.02.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 1
31.10.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0 : 3
03.06.2020
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/4 финала
Айнтрахт
2 : 0
04.03.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 2
06.10.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 2
26.01.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
2 : 1
01.04.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2 : 1
03.11.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
2 : 2
07.04.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
1 : 2
20.11.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
1 : 0
14.05.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.12.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
1 : 0
02.05.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
5 : 2
07.12.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 0
23.02.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0 : 3
14.09.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1 : 1
11.05.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4 : 1
08.12.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.04.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 0
13.11.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.01.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2 : 3
08.08.2009
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
0 : 5
13.05.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
5 : 0
29.11.2008
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
1 : 0
23.02.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
2 : 1
01.09.2007
Айнтрахт
Показать все

Прогноз на матч «Вердер» – «Айнтрахт»

Обе команды нестабильны в обороне, но при этом способны создавать моменты впереди. «Вердер» на своем поле постарается играть активнее, однако форма и статистика личных встреч склоняют в пользу гостей. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результат «Айнтрахта» с подстраховкой, а также на обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Айнтрахта» с форой (0) – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75

1.90
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Айнтрахт Вердер
