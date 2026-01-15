16 января 2026 года в рамках 18 тура Бундеслиги состоится матч между «Вердером» и «Айнтрахтом». Обе команды находятся в непростом игровом отрезке, регулярно теряя очки, однако задачи на сезон у соперников различаются. «Вердер» пытается оторваться от нижней части таблицы, тогда как «Айнтрахт» сохраняет шансы на борьбу за еврокубковые позиции.

«Вердер»

Бременцы переживают затяжную серию без побед и испытывают серьезные проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем два мяча за игру в последних турах, а атакующая эффективность заметно снизилась. Даже несмотря на то, что «Вердер» забивал в нескольких матчах подряд, общая результативность остается одной из худших в лиге на данном отрезке.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы также далеки от оптимальной формы, однако в атаке команда выглядит стабильнее соперника. «Айнтрахт» регулярно забивает, в том числе в матчах против сильных оппонентов, но при этом допускает много ошибок в защите. В очных встречах с «Вердером» гости традиционно чувствуют себя уверенно.

Факты о командах

«Вердер»

Не выигрывает в 7 последних матчах

В среднем 0.40 забитого и 2.00 пропущенных за последние 5 игр

Пропускает в каждом из последних матчей

«Айнтрахт»

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 1.60 забитого и 1.80 пропущенного за последние 5 игр

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Вердера»

Прогноз на матч «Вердер» – «Айнтрахт»

Обе команды нестабильны в обороне, но при этом способны создавать моменты впереди. «Вердер» на своем поле постарается играть активнее, однако форма и статистика личных встреч склоняют в пользу гостей. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результат «Айнтрахта» с подстраховкой, а также на обмен голами.

Рекомендованные ставки