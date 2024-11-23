Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 23 ноября 2024
Айнтрахт
23.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
45'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Вердер
Желтая карточка
Э. Скири
90'
+4
Замена
И. Матанович
️️️️
У. Экитике
89'
86'
Замена
С. Алверу
️️️️
С. Линен
86'
Замена
А. Пипер
️️️️
Н. Штарк
Замена
Х. Ларссон
️️️️
М. Гетце
81'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
О. Мармуш
81'
77'
Замена
О. Деман
️️️️
Д. Кен
77'
Замена
К. Топп
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
А. Кнауфф
65'
Желтая карточка
О. Мармуш
56'
54'
Желтая карточка
С. Линен
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
У. Экитике
45'
27'
Желтая карточка
Д. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
18
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
3-3-3-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
34
Коллинс
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Экитике
22
Мармуш
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
13
Велькович
8
Вайзер
17
Кен
14
Линен
32
Биттенкурт
10
Шмид
18
Груль
33
Дукщ
27
Гетце
15
Ларссон
15
Ларссон
27
Гетце
22
Мармуш
8
Шаиби
8
Шаиби
22
Мармуш
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
4
Штарк
5
Пипер
5
Пипер
4
Штарк
14
Линен
80
Алверу
80
Алверу
14
Линен
17
Кен
2
Деман
2
Деман
17
Кен
32
Биттенкурт
9
Топп
9
Топп
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
9
Офсайды
1
4
Количество передач
476
467
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.42
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Вердер
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+