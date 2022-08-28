Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 28 августа 2022
Вердер
28.08.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 4
Завершен
Айнтрахт
14'
Э. Юнг
17'
Л. Биттенкурт
90+2'
Н. Фуллкруг (П)
2'
М. Гетце
32'
Р. Коло Муани
39'
Й. Линдстрем
48'
Д. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Айнтрахт
90'
+7
Желтая карточка
А. Кнауфф
90'
+3
Желтая карточка
Д. Соу
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Н. Фуллкруг
90'
+2
86'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Гетце
86'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
77'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
С. Роде
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Вайзер
77'
77'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Й. Линдстрем
75'
Желтая карточка
К. Трапп
Замена
Н. Шмидт
️️️️
Й. Стаге
66'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
65'
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
65'
65'
Замена
К. Ленц
️️️️
Л. Пеллегрини
48'
ГОЛ! 2:4!
Д. Соу
Пас отдал
Д. Камада
39'
ГОЛ! 2:3!
Й. Линдстрем
Пас отдал
С. Роде
Желтая карточка
А. Пипер
33'
32'
ГОЛ! 2:2!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Д. Камада
Замена
Р. Шмид
️️️️
Л. Биттенкурт
30'
ГОЛ! 2:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Дукщ
17'
ГОЛ! 1:1!
Э. Юнг
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Коло Муани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
13
Велькович
32
Фридль
5
Пипер
36
Гросс
8
Вайзер
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
2-1-3-3-1
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
17
Роде
97
Соу
3
Пеллегрини
27
Гетце
18
Камада
35
Линдстрем
9
Муани
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
6
Стаге
31
Шмидт
31
Шмидт
6
Стаге
32
Биттенкурт
10
Шмид
10
Шмид
32
Биттенкурт
8
Вайзер
7
Бурк
7
Бурк
8
Вайзер
3
Пеллегрини
3
Ленц
3
Ленц
3
Пеллегрини
17
Роде
22
Чендлер
22
Чендлер
17
Роде
35
Линдстрем
7
Кнауфф
7
Кнауфф
35
Линдстрем
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
27
Гетце
27
Аларио
27
Аларио
27
Гетце
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Айнтрахт
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+