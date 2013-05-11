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Бундеслига 2026/2027
Вердер - Айнтрахт
Вердер - Айнтрахт: обзор матча 11 мая 2013
Вердер
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
22'
К. Де Брюйне
51'
С. Лакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Айнтрахт
88'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Ш. Айхнер
86'
Замена
М. Штендера
️️️️
К. Матмур
83'
Замена
К. Джакпа
️️️️
Т. Инуи
Замена
Д. Акпала
️️️️
О. Йилдырим
82'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Ф. Кроос
62'
55'
Желтая карточка
С. Роде
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Лакич
Пас отдал
К. Матмур
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ф. Баргфреде
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
4-4-1-1
1
Милиц
22
Игньевски
4
Предль
19
Папастатопулос
8
Фритц
9
Йилдырим
14
Хант
23
Кроос
44
Баргфреде
7
Де Брюйне
18
Петерсен
3-2-2-1-2
1
Николов
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
23
Русс
2
Юнг
5
Очипка
17
Роде
29
Айхнер
14
Инуи
29
Лакич
10
Матмур
23
Кроос
16
Юнузович
16
Юнузович
23
Кроос
9
Йилдырим
17
Акпала
17
Акпала
9
Йилдырим
14
Инуи
15
Джакпа
15
Джакпа
14
Инуи
29
Айхнер
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Айхнер
10
Матмур
18
Штендера
18
Штендера
10
Матмур
Остались в запасе
Вердер
Айнтрахт
30
Рихард Штребингер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Главный тренер
Томас Шааф
1
Айкут Озер
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Остались в запасе
1
Айкут Озер
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Вердер - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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