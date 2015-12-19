Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вердер
Айнтрахт - Вердер: обзор матча 19 декабря 2015
Айнтрахт
19.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
31'
А. Майер
48'
Ш. Айхнер
29'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вердер
Замена
К. Джакпа
️️️️
М. Гачинович
90'
88'
Замена
М. Лоренцен
️️️️
К. Фритц
87'
Желтая карточка
У. Гарсия
86'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
79'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
А. Игньевски
79'
78'
Желтая карточка
Я. Штернберг
70'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Гриллич
65'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 2:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Х. Сеферович
48'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
42'
Замена
М. Гачинович
️️️️
В. Кадлец
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
Пас отдал
А. Игньевски
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
14'
Желтая карточка
К. Фритц
Желтая карточка
В. Кадлец
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
22
Нико Риндеркнехт
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
3-2-3-2
1
Градецки
23
Русс
19
Абрахам
22
Игньевски
5
Очипка
20
Хасебе
14
Майер
29
Айхнер
18
Штендера
9
Сеферович
77
Кадлец
3-3-2-2
1
Видвальд
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
3
Штернберг
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
8
Фритц
21
Озтюнали
44
Баргфреде
14
Писарро
11
Уджа
Гачинович
15
Джакпа
15
Джакпа
Гачинович
77
Кадлец
8
Гачинович
8
Гачинович
77
Кадлец
44
Баргфреде
25
Гарсия
25
Гарсия
44
Баргфреде
27
Гриллич
31
Бартельс
31
Бартельс
27
Гриллич
8
Фритц
9
Лоренцен
9
Лоренцен
8
Фритц
Остались в запасе
Айнтрахт
Вердер
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
22
Нико Риндеркнехт
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
22
Нико Риндеркнехт
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Айнтрахт - Вердер
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+