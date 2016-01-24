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    Александер Майер

    #14 | Полузащитник
    Имя Александер
    Фамилия Майер
    Состав Без клуба
    Родной город Бухольц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1983 (40 лет)
    Рост 196
    Вес 84
    Стоимость:
    € 300
    тыс
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