Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер Майер - статистика

Завершил карьеру
17 января 1983 (43), Бухольц
#14 | Полузащитник
196 см | 84 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
20
5
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0 : 0
18.03.2017
Гамбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
05.03.2017
Фрайбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 0
25.02.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0 : 2
18.02.2017
Ингольштадт
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3 : 0
11.02.2017
Айнтрахт
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.02.2017
Дармштадт
1' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0 : 1
27.01.2017
Айнтрахт
1' - 90'
33'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
21.01.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 0
17.12.2016
Айнтрахт
45' - 90'
67'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
0 : 0
09.12.2016
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 1
04.12.2016
Айнтрахт
1' - 90'
11'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
2 : 1
26.11.2016
Боруссия Д
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
1 : 2
20.11.2016
Айнтрахт
45' - 90'
52'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
05.11.2016
Кельн
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0 : 3
21.10.2016
Айнтрахт
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 2
15.10.2016
Бавария
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1 : 0
01.10.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
3 : 3
24.09.2016
Герта
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ингольштадт
0 : 2
20.09.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
2 : 1
17.09.2016
Байер
1' - 78'
53'
68'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Дармштадт
1 : 0
10.09.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
27.08.2016
Шальке-04
1' - 90'
13'
68'
Главные новости
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
3
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
6
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
37
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+