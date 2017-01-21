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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 21 января 2017
РБ Лейпциг
21.01.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
6'
М. Комппер
45+4'
Т. Вернер
67'
Х. Вальехо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Т. Вернер
80'
72'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Ребич
72'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Гачинович
Желтая карточка
Д. Зелке
71'
Замена
О. Бурк
️️️️
Ш. Илсанкер
70'
69'
Желтая карточка
О. Маскарель
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Х. Вальехо
67'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Поульсен
62'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Кейта
45'
+4
15'
Желтая карточка
А. Ребич
6'
Замена
Х. Линднер
️️️️
Б. Хргота
ГОЛ! 1:0!
М. Комппер
6'
3'
Красная карточка
Л. Градецки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
5
Комппер
13
Бернардо
20
Забитцер
8
Кейта
31
Илсанкер
6
Демме
11
Вернер
15
Поульсен
3-3-2-1
1
Градецки
6
Гектор
24
Вальехо
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
8
Гачинович
9
Ребич
10
Хргота
11
Вернер
13
Кайзер
13
Кайзер
11
Вернер
31
Илсанкер
7
Бурк
7
Бурк
31
Илсанкер
15
Поульсен
9
Зелке
9
Зелке
15
Поульсен
10
Хргота
13
Линднер
13
Линднер
10
Хргота
8
Гачинович
25
Баркок
25
Баркок
8
Гачинович
9
Ребич
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Ребич
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Остались в запасе
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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