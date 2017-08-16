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    Майкл Гектор

    #3 | Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Гектор
    Состав Без клуба
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 1992 (30 лет)
    Рост 193
    Вес 82
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
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