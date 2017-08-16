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    Игрок «Халл Сити» Гектор: «Слуцкий нам и отец, и старший брат»

    Защитник английского «Халл Сити» Майкл Гектор дал характеристику главному тренеру команды – россиянину Леониду Слуцкому. По словам футболиста, наставник сумел выстроить правильные отношения с коллективом.

    «Могу сказать, что он нам и отец, и старший брат. Слуцкий при случае может повысить голос, а может вести себя и достаточно расслабленно. Считаю, что у него есть правильный баланс во взаимоотношениях с командой.

    Как человек он очень хорош. Тренер с каждым днем совершенствует свой английский. Я бы сказал, что проводить каждый день под началом такого специалиста – радость. Слуцкий явно не из таких тренеров, на которых боишься лишний раз посмотреть. Однако в то же время от него исходит определенная энергетика», – сказал Гектор в интервью Hull Dayli Mail.

    Напомним, что в последнем матче «Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» (2:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 01:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 09:22

      Леонид Викторович, не подведи)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 16 августа 2017, 08:03

      Очень хочется, чтобы русский тренер проявил себя в Англии.
      Удачи Слуцкому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 августа 2017, 07:42

      Подвели папу негодники!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 16 августа 2017, 06:29

      Удачи Леня! Что ту можно сказать.

      3
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