Игрок «Халл Сити» Гектор: «Слуцкий нам и отец, и старший брат»

Защитник английского «Халл Сити» Майкл Гектор дал характеристику главному тренеру команды – россиянину Леониду Слуцкому. По словам футболиста, наставник сумел выстроить правильные отношения с коллективом.

«Могу сказать, что он нам и отец, и старший брат. Слуцкий при случае может повысить голос, а может вести себя и достаточно расслабленно. Считаю, что у него есть правильный баланс во взаимоотношениях с командой.

Как человек он очень хорош. Тренер с каждым днем совершенствует свой английский. Я бы сказал, что проводить каждый день под началом такого специалиста – радость. Слуцкий явно не из таких тренеров, на которых боишься лишний раз посмотреть. Однако в то же время от него исходит определенная энергетика», – сказал Гектор в интервью Hull Dayli Mail.

Напомним, что в последнем матче «Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» (2:3).