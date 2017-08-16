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  • Игрок «Халл Сити» Гектор: «Слуцкий нам и отец, и старший брат»

Игрок «Халл Сити» Гектор: «Слуцкий нам и отец, и старший брат»

16 августа 2017, 01:28
4

Защитник английского «Халл Сити» Майкл Гектор дал характеристику главному тренеру команды – россиянину Леониду Слуцкому. По словам футболиста, наставник сумел выстроить правильные отношения с коллективом.

«Могу сказать, что он нам и отец, и старший брат. Слуцкий при случае может повысить голос, а может вести себя и достаточно расслабленно. Считаю, что у него есть правильный баланс во взаимоотношениях с командой.

Как человек он очень хорош. Тренер с каждым днем совершенствует свой английский. Я бы сказал, что проводить каждый день под началом такого специалиста – радость. Слуцкий явно не из таких тренеров, на которых боишься лишний раз посмотреть. Однако в то же время от него исходит определенная энергетика», – сказал Гектор в интервью Hull Dayli Mail.

Напомним, что в последнем матче «Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» (2:3).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Гектор Майкл Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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brhr
1502854173
Удачи Леня! Что ту можно сказать.
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ДАША Д
1502858531
Подвели папу негодники!
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Dammit
1502859790
Очень хочется, чтобы русский тренер проявил себя в Англии. Удачи Слуцкому
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ShO_oM36
1504246933
Леонид Викторович, не подведи)))
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