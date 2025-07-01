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01.07.25 / -
Свободный агент
08.03.25 / 01.07.25
Без клуба
Свободный агент
01.07.24 / 08.03.25
Свободный агент
31.01.23 / 01.07.24
Без клуба
Свободный агент
01.07.22 / 31.01.23
Свободный агент
01.01.20 / 01.07.22
5,90 млн €
31.08.18 / 30.06.19
Аренда
27.07.17 / 30.06.18
Аренда
14.08.16 / 30.06.17
Аренда
02.09.15 / 28.04.16
Аренда
01.09.15 / 01.01.20
5,40 млн €
26.07.13 / 07.01.14
Аренда
30.01.13 / 30.06.13
Аренда
22.11.12 / 29.01.13
Аренда
24.07.12 / 18.11.12
Аренда
03.11.11 / 06.05.12
Аренда