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Англия. Первая лига
Команды
Рединг
€ 10,53 млн
Рединг
Рединг
Англия. Первая лига
Стадион:
Мадейски
Сайт:
http://www.readingfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Пол Инс
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Фото
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
2022.12.17 01:47
Фото
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
2022.09.17 10:10
«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Редингу»
2021.08.30 22:55
1
Фото
«Бавария» бесплатно подписала защитника «Рединга» Ричардса
2021.05.27 11:27
3
Kicker: защитник из Чемпионшипа Ричардс перейдет летом в «Баварию»
2021.02.14 20:25
3
«Бавария» интересуется защитником «Рединга» Ричардсом
2021.01.08 00:55
Тренер «Рединга» Паунович получил желтую карточку за мат в адрес тренера соперника
2020.11.29 08:58
Кубок Англии. «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед» пробились в 1/4 финала турнира
2020.03.04 01:32
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
«Рединг» объявил о трансфере Пушкаша, которым интересовались ЦСКА и «Спартак»
2019.08.08 01:20
Пушкаш перейдет из «Интера» в «Рединг». Им интересовались ЦСКА и «Спартак»
2019.08.07 00:55
4
Фото
38-летний О’Ши вошел в тренерский штаб «Рединга»
2019.07.22 13:09
Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ О’Ши объявил о завершении карьеры в конце сезона. Сегодня ему исполнилось 38 лет
2019.04.30 17:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Видео
Игроку «Рединга» во время матча наступили на лицо. У пострадавшего рваные раны носа и лба
2019.02.03 16:56
14
Сульшер – о победе над «Редингом»: «Манчестер Юнайтед» провел не лучший матч»
2019.01.05 20:47
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» и другие результаты
2019.01.05 17:27
Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»
2018.12.04 09:41
5
Фото
Хавбек «Ростова» Эзатолахи перешел в «Рединг»
2018.08.31 08:30
5
Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
2018.08.23 00:03
Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
2018.08.18 21:39
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Дерби Каунти» в первом матче Лэмпарда обыграл «Рединг», забив победный гол на пятой добавленной минуте
2018.08.03 23:57
1
Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
2018.05.06 16:31
Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты
2018.04.28 21:54
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