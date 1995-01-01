Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|29 тур
|7 марта, вторник
|23:00
|Рединг
|Шеффилд Юнайтед
|39 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|Рединг
|40 тур
|7 апреля, пятница
|17:00
|Рединг
|Бирмингем Сити
|43 тур
|19 апреля, среда
|22:00
|Рединг
|Лутон Таун
|45 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Рединг
|Уиган Атлетик
|46 тур
|8 мая, понедельник
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|Рединг