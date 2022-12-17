- 29 января
- 01:50 «Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом» 2
- 00:59 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
- 17 декабря 2022
- 01:47 Фото Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
- 17 сентября 2022
- 10:10 Фото Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
- 9 января 2022
- 11:27 Видео «Киддерминстер» из 6-го дивизиона показал празднование выхода в 1/16 финала Кубка Англии 6
- 30 августа 2021
- 22:55 «Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Редингу» 1
- 27 мая 2021
- 11:27 Фото «Бавария» бесплатно подписала защитника «Рединга» Ричардса 3
- 14 февраля 2021
- 20:25 Kicker: защитник из Чемпионшипа Ричардс перейдет летом в «Баварию» 3
- 8 января 2021
- 00:55 «Бавария» интересуется защитником «Рединга» Ричардсом
- 29 ноября 2020
- 08:58 Тренер «Рединга» Паунович получил желтую карточку за мат в адрес тренера соперника
- 4 марта 2020
- 01:32 Кубок Англии. «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед» пробились в 1/4 финала турнира
- 15 января 2020
- 00:58 Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала 1
- 8 августа 2019
- 01:20 «Рединг» объявил о трансфере Пушкаша, которым интересовались ЦСКА и «Спартак»
- 7 августа 2019
- 00:55 Пушкаш перейдет из «Интера» в «Рединг». Им интересовались ЦСКА и «Спартак» 4
- 22 июля 2019
- 13:09 Фото 38-летний О’Ши вошел в тренерский штаб «Рединга»
- 30 апреля 2019
- 17:24 Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ О’Ши объявил о завершении карьеры в конце сезона. Сегодня ему исполнилось 38 лет
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 3 февраля 2019
- 16:56 Видео Игроку «Рединга» во время матча наступили на лицо. У пострадавшего рваные раны носа и лба 14
- 5 января 2019
- 20:47 Сульшер – о победе над «Редингом»: «Манчестер Юнайтед» провел не лучший матч»
- 19:37 Видео Санчес после замены в матче с «Редингом» занял место Сульшера. Тренер пересадил игрока 3
- 18:21 Победа над «Редингом» – пятая подряд для «МЮ» после назначения Сульшера. Общий счет – 16:3 7
- 17:27 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» и другие результаты