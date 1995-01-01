Пушкаш перейдет из «Интера» в «Рединг». Им интересовались ЦСКА и «Спартак»

Нападающий «Интера» Георге Пушкаш продолжит карьеру в Чемпионшипе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, о трансфере 23-летнего румына договорился «Рединг». Сумма сделки составит 8 миллионов евро.
В июле TMW сообщало об интересе к Пушкашу со стороны московских ЦСКА и «Спартака». Согласно Calciomercato, в августе в список претендентов на форварда вошли «Брайтон & Хов Альбион» и «Бирмингем Сити».
- В прошлом сезоне Пушкаш выступал на правах аренды в «Палермо». Он провел 33 матча Серии B, забил девять голов и отдал три ассиста.