Tuttomercatoweb: «Спартак» предложил «Интеру» 10 миллионов за Пушкаша, которым интересуется ЦСКА

Нападающий «Интера» Георге Пушкаш может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport, «Спартак» предложил за 23-летнего игрока 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что румыном также интересуется ЦСКА.

Сам форвард хочет остаться в Италии или перейти в один из пяти европейских топ-чемпионатов.