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    Tuttomercatoweb: «Спартак» предложил «Интеру» 10 миллионов за Пушкаша, которым интересуется ЦСКА

    Нападающий «Интера» Георге Пушкаш может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport, «Спартак» предложил за 23-летнего игрока 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что румыном также интересуется ЦСКА.

    Сам форвард хочет остаться в Италии или перейти в один из пяти европейских топ-чемпионатов.

    • В сезоне-2018/19 Пушкаш выступал на правах аренды в «Палермо», за который провел в 33 матча Серии B, забил девять голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт футболиста с миланцами рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Пушкаша в 3 миллиона евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5264

      piligrim1986 16 минут назад

      есть уже понсе такой, нахрен этот еще?

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