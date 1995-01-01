Tuttomercatoweb: ЦСКА хочет подписать форварда «Палермо» Пушкаша

На молодежном ЧЕ очень неплохо себя проявил, вполне может зайти.
По информации итальянского портала Tuttomercatoweb, ЦСКА заинтересован в переходе форварда «Палермо» Георге Пушкаша.
В прошедшем сезоне 23-летний румын сыграл в 33 матчах, забил девять голов и отдал три голевые передачи.
Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость форварда в 3 миллиона евро.
- Пушкаш с 2013 по 2017-й числился в составе «Интера».
- За миланский клуб футболист сыграл в семи матчах и не забил ни одного гола.
- В этот же период Георге уходил в аренду в «Бари», «Беневенто» и «Новару».
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