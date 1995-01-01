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    Tuttomercatoweb: ЦСКА хочет подписать форварда «Палермо» Пушкаша

    По информации итальянского портала Tuttomercatoweb, ЦСКА заинтересован в переходе форварда «Палермо» Георге Пушкаша.

    В прошедшем сезоне 23-летний румын сыграл в 33 матчах, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

    Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость форварда в 3 миллиона евро.

    • Пушкаш с 2013 по 2017-й числился в составе «Интера».
    • За миланский клуб футболист сыграл в семи матчах и не забил ни одного гола.
    • В этот же период Георге уходил в аренду в «Бари», «Беневенто» и «Новару».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 08:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2893

      Viper for CSKA 7 минут назад

      На молодежном ЧЕ очень неплохо себя проявил, вполне может зайти.

      0
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      Рейтинг: +6737

      Skull_Boy 9 минут назад

      Вполне реально и даже очень нужно, если Палермо, из-за делишек владельца команды, выкинули в С лигу и взамен отдать Васина

      1
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      Рейтинг: -95

      DonBaton 1 час назад

      Лошади вечно что-то хотят подписать. Со старым евреем их подписалка не выросла, если только в помойке поковыряться, за бананы что-то поискать

      -1
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      Рейтинг: +3472

      ivan-football-fan 1 час назад

      Не ТОТ Пушкаш...
      А ТОТ был ого-ГО!
      Погуглите - голову сносит от его истории!

      0
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      Рейтинг: +847

      Mirak92 1 час назад

      А фамилия то громкая))

      0
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      Рейтинг: +1731

      BlackMurder > Mirak92 35 минут назад

      Там видать кроме фамилии больше ничего нет

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