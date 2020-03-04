Кубок Англии. «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед» пробились в 1/4 финала турнира

Завершились еще два матча 1/8 финала Кубка Англии.
«Ньюкасл» переиграл в гостях «Вест Бромвич» и стал четвертьфиналистом турнира.
Также в следующий раунд соревнования вышел «Шеффилд Юнайтед», одолевший в дополнительное время «Рединг».
Кубок Англии. 1/8 финала
Вест Бромвич – Ньюкасл Юнайтед – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Альмирон, 33; 0:2 – Альмирон, 45; 0:3 – Лазаро, 47; 1:3 – Филлипс, 74; 2:3 – Зохоре, 90.
Рединг – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – МакГолдрик, 2; 1:1 – Пушкаш (с пенальти), 43; 1:2 – Шарп, 105.
Источник: «Бомбардир»