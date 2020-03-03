Вест Бромвич - Ньюкасл

|36 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|0:1
|Вест Бромвич
|14 тур
|28 ноября, вторник
|23:00
|Вест Бромвич
|2:2
|Ньюкасл
|36 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|0:1
|Вест Бромвич
|14 тур
|28 ноября, вторник
|23:00
|Вест Бромвич
|2:2
|Ньюкасл
|25 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|1:0
|Вест Бромвич
|19 тур
|28 декабря, понедельник
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Ньюкасл
|36 тур
|9 мая, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Бромвич
|11 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:30
|Вест Бромвич
|0:2
|Ньюкасл
|20 тур
|1 января, среда
|19:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Ньюкасл
|13 тур
|30 ноября, суббота
|21:30
|Ньюкасл
|2:1
|Вест Бромвич
|34 тур
|20 апреля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Ньюкасл
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Ньюкасл
|2:1
|Вест Бромвич
|30 тур
|25 марта, воскресенье
|19:00
|Вест Бромвич
|1:3
|Ньюкасл
|17 тур
|21 декабря, среда
|23:45
|Ньюкасл
|2:3
|Вест Бромвич
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Ньюкасл
|3:3
|Вест Бромвич
|16 тур
|5 декабря, воскресенье
|16:30
|Вест Бромвич
|3:1
|Ньюкасл
|1/16 финала
|23 января, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|4:2
|Ньюкасл
|26 тур
|18 января, понедельник
|22:45
|Ньюкасл
|2:2
|Вест Бромвич
|1 тур
|8 августа, суббота
|00:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Ньюкасл
|25 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:3
|Ньюкасл
|10 тур
|28 октября, вторник
|22:45
|Ньюкасл
|2:1
|Вест Бромвич