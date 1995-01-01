«Рединг» объявил о трансфере Пушкаша, которым интересовались ЦСКА и «Спартак»

Пресс-служба «Рединга» объявила о переходе нападающего Георге Пушкаша из «Интера».
23-летний игрок сборной Румынии заключил контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.
Сообщалось об интересе к Пушкашу со стороны московских ЦСКА и «Спартака». Согласно Calciomercato, в августе на него претендовали также «Брайтон & Хов Альбион» и «Бирмингем Сити».
- В прошлом сезоне игрок провел в «Палермо» на правах аренды. На его счету 33 матча Серии B, девять голов и три ассиста.
- «Рединг» в прошлом сезоне Чемпионшипа занял 20-е место – в семи очках от зоны вылета.