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    «Рединг» объявил о трансфере Пушкаша, которым интересовались ЦСКА и «Спартак»

    Пресс-служба «Рединга» объявила о переходе нападающего Георге Пушкаша из «Интера».

    23-летний игрок сборной Румынии заключил контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

    Сообщалось об интересе к Пушкашу со стороны московских ЦСКА и «Спартака». Согласно Calciomercato, в августе на него претендовали также «Брайтон & Хов Альбион» и «Бирмингем Сити».

    • В прошлом сезоне игрок провел в «Палермо» на правах аренды. На его счету 33 матча Серии B, девять голов и три ассиста.
    • «Рединг» в прошлом сезоне Чемпионшипа занял 20-е место – в семи очках от зоны вылета.

    Источник: Официальный сайт «Рединга»

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