«Рединг» объявил о трансфере Пушкаша, которым интересовались ЦСКА и «Спартак»

Пресс-служба «Рединга» объявила о переходе нападающего Георге Пушкаша из «Интера».

23-летний игрок сборной Румынии заключил контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

Сообщалось об интересе к Пушкашу со стороны московских ЦСКА и «Спартака». Согласно Calciomercato, в августе на него претендовали также «Брайтон & Хов Альбион» и «Бирмингем Сити».