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    Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» и другие результаты

    Встреча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед»«Рединг» завершилась со счетом 2:0.

    Голами отметились полузащитник Хуан Мата и нападающий Ромелу Лукаку. Команда Уле-Гуннара Сульшера оформила выход в следующую стадию турнира.

    Этот и другие результаты представлены ниже.

    Англия. Кубок. 1/32 финала

    Манчестер Юнайтед – Рединг – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мата, 22 (с пенальти); 2:0 – Лукаку, 45+4.

    Шрусбери Таун – Сток Сити – 1:1

    Шеффилд Уэнсдэй – Лутон Таун – 0:0

    Борнмут – Брайтон & Хов Альбион – 1:3

    Вест Бромвич – Уиган Атлетик – 1:0

    Вест Хэм – Бирмингем Сити – 2:0

    Бернли – Барнсли – 1:0

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир

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