Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» и другие результаты

Встреча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Рединг» завершилась со счетом 2:0.
Голами отметились полузащитник Хуан Мата и нападающий Ромелу Лукаку. Команда Уле-Гуннара Сульшера оформила выход в следующую стадию турнира.
Этот и другие результаты представлены ниже.
Англия. Кубок. 1/32 финала
Манчестер Юнайтед – Рединг – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мата, 22 (с пенальти); 2:0 – Лукаку, 45+4.
Шрусбери Таун – Сток Сити – 1:1
Шеффилд Уэнсдэй – Лутон Таун – 0:0
Борнмут – Брайтон & Хов Альбион – 1:3
Вест Бромвич – Уиган Атлетик – 1:0
Вест Хэм – Бирмингем Сити – 2:0