Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» и другие результаты

Встреча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Рединг» завершилась со счетом 2:0.

Голами отметились полузащитник Хуан Мата и нападающий Ромелу Лукаку. Команда Уле-Гуннара Сульшера оформила выход в следующую стадию турнира.

Этот и другие результаты представлены ниже.

Англия. Кубок. 1/32 финала

Манчестер Юнайтед – Рединг – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мата, 22 (с пенальти); 2:0 – Лукаку, 45+4.

Шрусбери Таун – Сток Сити – 1:1

Шеффилд Уэнсдэй – Лутон Таун – 0:0

Борнмут – Брайтон & Хов Альбион – 1:3

Вест Бромвич – Уиган Атлетик – 1:0

Вест Хэм – Бирмингем Сити – 2:0

Бернли – Барнсли – 1:0

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