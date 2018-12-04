Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»

Новый год тем и прекрасен что будет Boxing Day и 1/32 FA Cup )
Состоялась жеребьевка третьего раунда (1/32 финала) старейшего футбольного турнира на планете – Кубка Англии. Например, «Челси» сыграет с представителем Чемпионшипа «Ноттингем Форест». Поединки состоятся в первой декаде января. Все пары выглядят так.
«Болтон» (Д2) — «Уолсолл» (Д3) / «Сандерленд» (Д3)
«Миллуолл» (Д2) — «Халл Сити» (Д2)
«Джиллингем» (Д3) — «Кардифф Сити»
«Брентфорд» (Д2) — «Оксфорд» (Д3)
«Шеффилд Уэнсдей» (Д2) — «Лутон» (Д3)
«Манчестер Юнайтед» — «Рединг» (Д2)
«Эвертон» — «Линкольн Сити» (Д4)
«Транмир» (Д4) / «Саутпорт» (Д6) — «Тоттенхэм»
«Престон» (Д2) — «Донкастер» (Д3)
«Ньюкасл» — «Блэкберн» (Д2)
«Челси» — «Ноттингем Форест» (Д2)
«Кристал Пэлас» — «Гримсби» (Д4)
«Дерби Каунти» (Д2) — «Саутгемптон»
«Аккрингтон» (Д3) — «Ипсвич» (Д2)
«Бристоль Сити» (Д2) — «Хаддерсфилд»
«Рексем» (Д5) / «Ньюпорт» (Д4) — «Лестер»
«Фулхэм» — «Олдхэм» (Д4)
«Шрюсбери» (Д3) — «Сток Сити» (Д2)
«Солихалл Мурс» (Д5) / «Блэкпул» (Д3) — «Арсенал»
«Манчестер Сити» — «Ротерхэм» (Д2)
«Борнмут» — «Брайтон»
«Вест Хэм» — «Бирмингем» (Д2)
«Уокинг» (Д6) — «Уотфорд»
«Бернли» — «Барнсли» (Д3)
«КПР» (Д2) — «Лидс» (Д2)
«Шеффилд Юнайтед» (Д2) — «Барнет» (Д5)
«Норвич» (Д2) — «Портсмут» (Д3)
«Гайзли» / «Флитвуд» — «Уимблдон»
«Вест Бромвич» (Д2) — «Уиган» (Д2)
«Мидлсбро» (Д2) — «Питерборо» (Д3) / «Брэдфорд» (Д3)
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
«Астон Вилла» (Д2) — «Суонси» (Д2).