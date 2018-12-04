Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»

    Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»

    Состоялась жеребьевка третьего раунда (1/32 финала) старейшего футбольного турнира на планете – Кубка Англии. Например, «Челси» сыграет с представителем Чемпионшипа «Ноттингем Форест». Поединки состоятся в первой декаде января. Все пары выглядят так.

    «Болтон» (Д2) — «Уолсолл» (Д3) / «Сандерленд» (Д3)

    «Миллуолл» (Д2) — «Халл Сити» (Д2)

    «Джиллингем» (Д3) — «Кардифф Сити»

    «Брентфорд» (Д2) — «Оксфорд» (Д3)

    «Шеффилд Уэнсдей» (Д2) — «Лутон» (Д3)

    «Манчестер Юнайтед» — «Рединг» (Д2)

    «Эвертон» — «Линкольн Сити» (Д4)

    «Транмир» (Д4) / «Саутпорт» (Д6) — «Тоттенхэм»

    «Престон» (Д2) — «Донкастер» (Д3)

    «Ньюкасл» — «Блэкберн» (Д2)

    «Челси» — «Ноттингем Форест» (Д2)

    «Кристал Пэлас» — «Гримсби» (Д4)

    «Дерби Каунти» (Д2) — «Саутгемптон»

    «Аккрингтон» (Д3) — «Ипсвич» (Д2)

    «Бристоль Сити» (Д2) — «Хаддерсфилд»

    «Рексем» (Д5) / «Ньюпорт» (Д4) — «Лестер»

    «Фулхэм» — «Олдхэм» (Д4)

    «Шрюсбери» (Д3) — «Сток Сити» (Д2)

    «Солихалл Мурс» (Д5) / «Блэкпул» (Д3) — «Арсенал»

    «Манчестер Сити» — «Ротерхэм» (Д2)

    «Борнмут» — «Брайтон»

    «Вест Хэм» — «Бирмингем» (Д2)

    «Уокинг» (Д6) — «Уотфорд»

    «Бернли» — «Барнсли» (Д3)

    «КПР» (Д2) — «Лидс» (Д2)

    «Шеффилд Юнайтед» (Д2) — «Барнет» (Д5)

    «Норвич» (Д2) — «Портсмут» (Д3)

    «Гайзли» / «Флитвуд» — «Уимблдон»

    «Вест Бромвич» (Д2) — «Уиган» (Д2)

    «Мидлсбро» (Д2) — «Питерборо» (Д3) / «Брэдфорд» (Д3)

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

    «Астон Вилла» (Д2) — «Суонси» (Д2).

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 4 декабря 2018, 19:24

      Новый год тем и прекрасен что будет Boxing Day и 1/32 FA Cup )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 декабря 2018, 12:18

      Надеюсь. хоть здесь не обделаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 4 декабря 2018, 11:02

      Духом футбольной классики повеяло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 4 декабря 2018, 10:34

      Команды АПЛ считай играть будут чуть ли не 3им составом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Skull_Boy 4 декабря 2018, 11:02

      Такое происходит не всегда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 