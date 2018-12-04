Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»

Состоялась жеребьевка третьего раунда (1/32 финала) старейшего футбольного турнира на планете – Кубка Англии. Например, «Челси» сыграет с представителем Чемпионшипа «Ноттингем Форест». Поединки состоятся в первой декаде января. Все пары выглядят так.

«Болтон» (Д2) — «Уолсолл» (Д3) / «Сандерленд» (Д3)

«Миллуолл» (Д2) — «Халл Сити» (Д2)

«Джиллингем» (Д3) — «Кардифф Сити»

«Брентфорд» (Д2) — «Оксфорд» (Д3)

«Шеффилд Уэнсдей» (Д2) — «Лутон» (Д3)

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг» (Д2)

«Эвертон» — «Линкольн Сити» (Д4)

«Транмир» (Д4) / «Саутпорт» (Д6) — «Тоттенхэм»

«Престон» (Д2) — «Донкастер» (Д3)

«Ньюкасл» — «Блэкберн» (Д2)

«Челси» — «Ноттингем Форест» (Д2)

«Кристал Пэлас» — «Гримсби» (Д4)

«Дерби Каунти» (Д2) — «Саутгемптон»

«Аккрингтон» (Д3) — «Ипсвич» (Д2)

«Бристоль Сити» (Д2) — «Хаддерсфилд»

«Рексем» (Д5) / «Ньюпорт» (Д4) — «Лестер»

«Фулхэм» — «Олдхэм» (Д4)

«Шрюсбери» (Д3) — «Сток Сити» (Д2)

«Солихалл Мурс» (Д5) / «Блэкпул» (Д3) — «Арсенал»

«Манчестер Сити» — «Ротерхэм» (Д2)

«Борнмут» — «Брайтон»

«Вест Хэм» — «Бирмингем» (Д2)

«Уокинг» (Д6) — «Уотфорд»

«Бернли» — «Барнсли» (Д3)

«КПР» (Д2) — «Лидс» (Д2)

«Шеффилд Юнайтед» (Д2) — «Барнет» (Д5)

«Норвич» (Д2) — «Портсмут» (Д3)

«Гайзли» / «Флитвуд» — «Уимблдон»

«Вест Бромвич» (Д2) — «Уиган» (Д2)

«Мидлсбро» (Д2) — «Питерборо» (Д3) / «Брэдфорд» (Д3)

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Астон Вилла» (Д2) — «Суонси» (Д2).