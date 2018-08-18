Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»

«Вест Бромвич» разгромил «КПР» со счетом 7:1 в матче 3-го тура Чемипионшипа. «Дрозды» с 7-ю очками занимают третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 3-й тур

Бристоль Сити – Мидлсбро – 0:2 (0:2)

Вест Бромвич – КПР – 7:1 (1:1)

Ипсвич Таун – Астон Вилла – 1:1 (1:1)

Лидс – Ротерхэм – 2:0 (0:0)

Миллуол – Дерби Каунти – 2:1 (2:0)

Уиган Атлетик – Ноттингем Форрест – 2:2 (2:1)

Халл Сити – Блэкберн – 0:1 (0:0)

Шеффилд Юнайтед – Норвич Сити – 2:1 (1:1)

Рединг – Болтон – 0:1 (0:0)

Престон Норд Энд – Сток Сити – 2:2 (2:1)

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