Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»

«Вест Бромвич» разгромил «КПР» со счетом 7:1 в матче 3-го тура Чемипионшипа. «Дрозды» с 7-ю очками занимают третью строчку в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 3-й тур
Бристоль Сити – Мидлсбро – 0:2 (0:2)
Вест Бромвич – КПР – 7:1 (1:1)
Ипсвич Таун – Астон Вилла – 1:1 (1:1)
Миллуол – Дерби Каунти – 2:1 (2:0)
Уиган Атлетик – Ноттингем Форрест – 2:2 (2:1)
Халл Сити – Блэкберн – 0:1 (0:0)
Шеффилд Юнайтед – Норвич Сити – 2:1 (1:1)
Престон Норд Энд – Сток Сити – 2:2 (2:1)
Источник: Бомбардир.ру