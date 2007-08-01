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    Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ О’Ши объявил о завершении карьеры в конце сезона. Сегодня ему исполнилось 38 лет

    Защитник «Рединга» Джон О’Ши объявил, что завершит карьеру после окончания текущего сезона.

    Сегодня, 30 апреля, ирландцу исполнилось 38 лет.

    «Лишь очень небольшую часть своих игровых дней О’Ши провел с «Редингом». Но он собрал коллекцию медалей, которой мог бы гордиться любой игрок, выиграв почти все возможное в течение почти 20 лет в качестве профессионального футболиста.

    Вне поля это один из самых милых, самых скромных и искренних людей, которых вы встретите на жизненном пути. С днем рождения и спасибо за все твои старания на стадионе «Мадейски», Джон! Мы желаем тебе всего наилучшего в следующей главе твоей карьеры!» – говорится в заявлении пресс-службы «Рединга» в твиттере.

    • О’Ши начал профессионально играть в футбол в 1999 году. С того времени и до 2011 года он выступал за «Манчестер Юнайтед» [дважды в период этого времени его отдавали в аренду в «Борнмут» и «Антверпен»].
    • В составе «МЮ» защитник пять раз выиграл АПЛ и победил в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08.
    • С 2011-го по 2018 год защищал цвета «Сандерленда».
    • В своей карьере О’Ши провел 675 игр, забил 19 голов и сделал 28 результативных передач..

    Источник: Твиттер «Рединга»

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