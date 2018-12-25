Сульшер – о победе над «Редингом»: «Манчестер Юнайтед» провел не лучший матч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог матча 1/32 финала Кубка Англии против «Рединга» (2:0). Норвежец не считает игру своего коллектива идеальной.
«Мы сыграли не лучшим образом. В начале матча соперник контролировал ситуацию. Моим футболистам было непросто, поскольку они нечасто выступают в выставленном сочетании», – сказал Сульшер ВВС.
- Победа стала для «красных дьяволов» пятой подряд после назначения Уле-Гуннара Сульшера на должность исполняющего обязанности 18-го декабря 2018 года. Общий счет – 16:3.
- Напомним, он принял команду после отставки Жозе Моуринью, который работал с мая 2016 года и выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
- Контракт норвежца рассчитан до конца текущего сезона.