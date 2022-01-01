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Англия. Первая лига
Команды
Рединг
Состав
€ 10,53 млн
Рединг - состав команды
Рединг
Англия. Первая лига
Стадион:
Мадейски
Сайт:
http://www.readingfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Пол Инс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Joel Pereira
Вра
-
5
Робертс Хэйдон
Защ
24
€ 1 млн
20
Найт Джош
Защ
29
€ 0.8 млн
15
О'Коннор Пауди
Защ
29
€ 0.65 млн
2
Годвин-Малифе Удока
Защ
26
€ 0.55 млн
33
Уильямс Деррик
Защ
33
€ 0.3 млн
30
Ритчи Мэтт
Защ
37
€ 0.075 млн
49
Emmanuel Osho
Защ
-
16
Benn Ward
Защ
-
23
Conor Masterson
Защ
-
22
Michael Stickland
Защ
-
17
Эрти Джордж
Пол
22
€ 2 млн
8
Сэвидж Чарли
Пол
23
€ 0.9 млн
10
Уинг Льюис
Пол
31
€ 0.7 млн
32
Лэйн Пэдди
Пол
25
€ 0.55 млн
6
Фрейзер Лайам
Пол
28
€ 0.55 млн
4
Риномхота Энди
Пол
29
€ 0.45 млн
28
Камара Мамади
Пол
22
€ 0.2 млн
26
Basil Tuma
Пол
-
11
Daniel Kyerewaa
Пол
-
28
Joshua Stokes
Пол
-
18
Браун Джейкоб
Нап
28
€ 1 млн
7
Мэрриот Джек
Нап
32
€ 0.4 млн
9
Рид Джейми
Нап
32
€ 0.2 млн
3
Jeriel Dorsett
Нап
-
25
Jack Stevens
Нап
-
14
Randell Williams
Нап
-
57
Sean Patton
Нап
-
19
Kyreece Lisbie
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 8
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