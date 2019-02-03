Игроку «Рединга» во время матча наступили на лицо. У пострадавшего рваные раны носа и лба

Повреждения лица получил полузащитник «Рединга» Нельсон Оливейра во время матча 30 тура Чемпионшипа против «Астон Виллы» (0:0). Португальцу наступил на голову соперник Тайрон Мингс.

Что случилось с лицом Оливейры, можно увидеть на фото ниже. Мингс после игры принес публичные извинения представителю «Рединга».

В 2017 году Мингс получил пять матчей дисквалификации за удар ногой по голове Златана Ибрагимовича .

. Оливейра находится в «Рединге» в аренде – португалец принадлежит «Норвичу».

Главное достижение в карьере – победа в Кубке португальской лиги-2011/12 с «Бенфикой».