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    Игроку «Рединга» во время матча наступили на лицо. У пострадавшего рваные раны носа и лба

    Повреждения лица получил полузащитник «Рединга» Нельсон Оливейра во время матча 30 тура Чемпионшипа против «Астон Виллы» (0:0). Португальцу наступил на голову соперник Тайрон Мингс.

    Что случилось с лицом Оливейры, можно увидеть на фото ниже. Мингс после игры принес публичные извинения представителю «Рединга».

    • В 2017 году Мингс получил пять матчей дисквалификации за удар ногой по голове Златана Ибрагимовича.
    • Оливейра находится в «Рединге» в аренде – португалец принадлежит «Норвичу».
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке португальской лиги-2011/12 с «Бенфикой».

    Источник: Твиттер readingfclens

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    03.02.2019 16:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1501

      777+ 3 февраля 2019, 23:27

      Такое уже было, у Булгакова, - в прошлом веке...)))
      https://www.youtube.com/watch?v=FiN0mi2WX6U

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      babazo-72 3 февраля 2019, 21:15

      пипец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      hoscambrera 3 февраля 2019, 19:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2019, 18:53

      ни хера себе это ж какие бутсы с шипами он надел что порвал лицо Пусть оплачивает полностью лечение и+ компенсацию за моральный ущерб

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Полная Канистра 3 февраля 2019, 20:13

      Обычные бутцы от которых рвется кожа на теле а на лице тем более и при этом он сверху с тяжестью тела наступил и можно даже сказать что парень легко уделался ..мог и глаза задеть

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 18:45

      Смотреть на такое без содрогания невозможно.

      6
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > zigbert 3 февраля 2019, 20:23

      Ну блин! Передернуло аж(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 3 февраля 2019, 18:16

      жесть!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 3 февраля 2019, 18:11

      Этого садиста,нужно дисквалифицировать пожизненно.

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 февраля 2019, 17:58

      Да, картинка ужасающая. Здоровья парню!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 3 февраля 2019, 17:56

      Хорошо хоть глаза не зацепил.... Здоровья мужику

      6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 февраля 2019, 17:56

      ******* Велитон такой же

      0
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