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Команды
Астон Вилла
Тайрон Мингс
€ 3 млн
Тайрон Мингс
Астон Вилла
13 марта 1993 (33), Бас
#5 | Защитник
195 см | 77 кг
Англия
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Публикации
Мингс, Филлипс, Райс – в основе Англии на матч с Хорватией; Вида, Гвардиол, Модрич выйдут у хорватов
2021.06.13 14:52
1
ESPN: «Манчестер Юнайтед» купит летом центрального защитника, в шорт-листе – Варан и еще три игрока
2021.02.12 17:57
Аке, Мингс и Романьоли – кандидаты на усиление защиты «Манчестер Юнайтед»
2020.07.08 11:48
5
В «Арсенал» могут перейти вратарь Нето и защитник «Астон Виллы» Мингс
2020.06.24 10:26
Мингс – о дебюте за сборную Англии: «Мы здорово справились с неприятными моментами»
2019.10.15 07:31
Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков
2019.10.14 22:47
5
Видео
Игроку «Рединга» во время матча наступили на лицо. У пострадавшего рваные раны носа и лба
2019.02.03 16:56
14
Защитник «Борнмута»: «После стычки с Ибрагимовичем мне писали, что я и моя семья должны умереть»
2018.01.13 01:55
6
Фото
Защитник «Борнмута» расскажет о расистских оскорблениях после того, как наступил на голову Ибрагимовичу
2018.01.12 19:25
6
Фото
«Борнмут» продлил контракт с защитником Мингсом
2017.09.06 15:21
1
Видео
Защитник «Борнмута» Мингс получил пятиматчевую дисквалификацию за то, что наступил на голову Ибрагимовичу
2017.03.08 21:16
6
Видео
ФА выдвинул обвинения Ибрагимовичу и Мингсу
2017.03.06 18:59
9
Руни: «Мингс наступил на голову Ибрагимовичу. Подобное в футболе недопустимо»
2017.03.05 15:40
4
Видео
Моуринью: «Мы с Ибрагимовичем из поколения мужиков, которые не плачутся в СМИ»
2017.03.05 12:54
23
Ибрагимович: «Мингс сам врезался в мой локоть»
2017.03.04 20:32
Видео
Ибрагимович во время матча с «Борнмутом» швырнул соперника на газон
2017.03.04 16:40
17
АПЛ. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Борнмут» и вышел на второе место
2017.02.14 00:56
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Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
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Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
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Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
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Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
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Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
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Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
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