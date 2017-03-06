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    ФА выдвинул обвинения Ибрагимовичу и Мингсу

    Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингсу за неспортивное поведение в матче 27-го тура АПЛ. Оба футболиста могут быть дисквалифицированы и подвергнуты денежным взысканиям.

    В первом тайме встречи, состоявшейся в субботу, 4 марта, Мингс наступил на голову шведу в тот момент, когда последний лежал на газоне. Чуть позже в отместку Ибрагимович в момент подачи в штрафную площадь «вишен» выпрыгнул и нанес своему обидчику удар локтем в лицо.

    Примечательно, что как первый, так и второй эпизод остались незамеченными со стороны главного судьи поединка Кевина Френда.

    Источник: The FA

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    06.03.2017 18:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 7 марта 2017, 15:28

      Мингс перепрыгивал через Руни ислегка наступил на коня...Как по мне не специально.А вот Ибра дал локтем сознательно.Но это чисто мое мнение.

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > mutabor0992 8 марта 2017, 04:32

      Намеренный наступ ногой, и сразу же карма, вот и всё)

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 6 марта 2017, 23:47

      Нихренасе наступил. Чуть в газон не втоптал.

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 6 марта 2017, 22:00

      По логике Мингсу ничего не должны дать, а вот Ибру должны были удалять и влепить еще несколько матчей дисквала

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 19:22

      Хотел бы отомстить дал бы ногой в голову, у Ибрагима черный пояс по Тхэквандо так то........

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 марта 2017, 19:03

      ибрагимыча на 15 суток на ..

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Chernyi Lis 6 марта 2017, 19:08

      ну тогда того урода на пожизненное, за то что он сделал

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > BAIv 6 марта 2017, 19:09

      ты посмотри внимательно...он ваще башку не видел его смотрел на атакующего..

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      Рейтинг: +8

      Ragnarr > Chernyi Lis 8 марта 2017, 04:25

      Сначало на атакующего потом на ибру. Так ты сам посмотри внимательней! Он увидел что он лежит и вполне возможно что специально

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