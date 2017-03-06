ФА выдвинул обвинения Ибрагимовичу и Мингсу

Мингс перепрыгивал через Руни ислегка наступил на коня...Как по мне не специально.А вот Ибра дал локтем сознательно.Но это чисто мое мнение.
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингсу за неспортивное поведение в матче 27-го тура АПЛ. Оба футболиста могут быть дисквалифицированы и подвергнуты денежным взысканиям.
В первом тайме встречи, состоявшейся в субботу, 4 марта, Мингс наступил на голову шведу в тот момент, когда последний лежал на газоне. Чуть позже в отместку Ибрагимович в момент подачи в штрафную площадь «вишен» выпрыгнул и нанес своему обидчику удар локтем в лицо.
Примечательно, что как первый, так и второй эпизод остались незамеченными со стороны главного судьи поединка Кевина Френда.
Mings and Ibrahimovic going at it pic.twitter.com/pgEjCeXqhK— Juan Direction (@JuanDirection58) 4 марта 2017 г.