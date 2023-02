ФА выдвинул обвинения Ибрагимовичу и Мингсу

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингсу за неспортивное поведение в матче 27-го тура АПЛ. Оба футболиста могут быть дисквалифицированы и подвергнуты денежным взысканиям.

В первом тайме встречи, состоявшейся в субботу, 4 марта, Мингс наступил на голову шведу в тот момент, когда последний лежал на газоне. Чуть позже в отместку Ибрагимович в момент подачи в штрафную площадь «вишен» выпрыгнул и нанес своему обидчику удар локтем в лицо.

Примечательно, что как первый, так и второй эпизод остались незамеченными со стороны главного судьи поединка Кевина Френда.

Mings and Ibrahimovic going at it pic.twitter.com/pgEjCeXqhK