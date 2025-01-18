Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала, как 15-летний возлюбленный изменил ей с учительницей

Олеся Серегина, экс-ведущая «Матч ТВ», рассказала о школьных отношениях.

– Ты со школы не была обделена вниманием?

– Всегда была куча поклонников. И на 14 февраля мы с Катей, одноклассницей, постоянно соревновались, у кого больше валентинок. У нас в классе было 4 девочки и больше 20 парней.

– При этом твоя первая любовь тебе изменила.

– Денис… Но это позволило мне понять, какая я мстительная.

Мне было 15. Мы встречались год, казалось, это любовь-любовь, и мы скоро поженимся. Он красивый, высоченный, скулы, светлые волосы, играл в футбол – в него были влюблены все в школе. А записочки он передавал мне. Классное чувство.

Но в один момент все разрушилось. По школе слухи быстро расползаются. Вот и до меня дошло. Напрямую спросила: правда? Он совестливый, признался. Оказывается, переспал с учительницей английского. Ему 15, ей – 25. Сейчас бы я засудила эту сучку!

В тот момент у меня потерялся смысл всего. Вот эта чистейшая, детская, непосредственная любовь, в которой нет ни корысти, ни выгоды – и вдруг человек тебя предает. Поняла, что рассчитывать можно только на себя.

Мыслей о суициде у меня не было, но в тот момент я начала тусоваться, появились поклонники. Денис пришел ко мне через пару месяцев, весь поникший. По классике: «Я люблю только тебя, это была ошибка». Ну, я вернулась к нему. Мы вместе сожгли письма этой училки от руки – она была по уши в него влюблена. И дальше я 2 года его изводила, мучила.

– Это как?

– Крутила им по-разному, использовала. Изменяла и рассказывала ему. В общем, все самое ужасное, что можно было – делала. Потому что очень хотела, чтобы он почувствовал то, что пережила я. Он просто уничтожил ту меня и думал, что мы будем счастливо жить? Вот когда я поняла, что Денис растоптан, что мы обменялись историями, то мы расстались – и я вышла замуж.

Сейчас это звучит ужасно и я бы теперь так делать не стала, но в тот момент мне важно было получить моральное удовлетворение. Возможно, благодаря этому я не стала мужененавистницей, а по-прежнему люблю мужчин. Просто живу в другой парадигме: никто никому ничего не должен. Но, если сделал *** – отвечай.

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