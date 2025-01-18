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    • Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала, как 15-летний возлюбленный изменил ей с учительницей

    Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала, как 15-летний возлюбленный изменил ей с учительницей

    Олеся Серегина, экс-ведущая «Матч ТВ», рассказала о школьных отношениях.

    – Ты со школы не была обделена вниманием?

    – Всегда была куча поклонников. И на 14 февраля мы с Катей, одноклассницей, постоянно соревновались, у кого больше валентинок. У нас в классе было 4 девочки и больше 20 парней.

    – При этом твоя первая любовь тебе изменила.

    – Денис… Но это позволило мне понять, какая я мстительная.

    Мне было 15. Мы встречались год, казалось, это любовь-любовь, и мы скоро поженимся. Он красивый, высоченный, скулы, светлые волосы, играл в футбол – в него были влюблены все в школе. А записочки он передавал мне. Классное чувство.

    Но в один момент все разрушилось. По школе слухи быстро расползаются. Вот и до меня дошло. Напрямую спросила: правда? Он совестливый, признался. Оказывается, переспал с учительницей английского. Ему 15, ей – 25. Сейчас бы я засудила эту сучку!

    В тот момент у меня потерялся смысл всего. Вот эта чистейшая, детская, непосредственная любовь, в которой нет ни корысти, ни выгоды – и вдруг человек тебя предает. Поняла, что рассчитывать можно только на себя.

    Мыслей о суициде у меня не было, но в тот момент я начала тусоваться, появились поклонники. Денис пришел ко мне через пару месяцев, весь поникший. По классике: «Я люблю только тебя, это была ошибка». Ну, я вернулась к нему. Мы вместе сожгли письма этой училки от руки – она была по уши в него влюблена. И дальше я 2 года его изводила, мучила.

    – Это как?

    – Крутила им по-разному, использовала. Изменяла и рассказывала ему. В общем, все самое ужасное, что можно было – делала. Потому что очень хотела, чтобы он почувствовал то, что пережила я. Он просто уничтожил ту меня и думал, что мы будем счастливо жить? Вот когда я поняла, что Денис растоптан, что мы обменялись историями, то мы расстались – и я вышла замуж.

    Сейчас это звучит ужасно и я бы теперь так делать не стала, но в тот момент мне важно было получить моральное удовлетворение. Возможно, благодаря этому я не стала мужененавистницей, а по-прежнему люблю мужчин. Просто живу в другой парадигме: никто никому ничего не должен. Но, если сделал *** – отвечай.

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    Источник: Спортс

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    18.01.2025 21:45
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    Комментарии (11)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737226263
    Футбольная новость номер один ))
    Ответить
    k611
    1737227261
    К чему эта информация на футбольном сайте...
    Ответить
    NewLife
    1737227552
    Открывайте сайт - Бомбардир мелодрама))
    Ответить
    vladik12
    1737228204
    Хуа подстрел везде успел.
    Ответить
    SanInstructor
    1737229247
    вот и вся суть бабья...
    Ответить
    Интерес
    1737230206
    Так что ещё вопрос,кто *****...А мужу-то рассказываешь тоже о...любви к футболу?
    Ответить
    Чистоспорт
    1737230662
    Кажется, bombardir.ru у гопников перехватили какие-то шалавы...
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1737230738
    Админ - глупый человек
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    momwig_
    1737230922
    Исповедь идиотки...
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1737236055
    Вонючая помойка рассказывает с таким достоинством о том, что уже к 17 годам прошла по разным рукам, дешёвая подстилка с самомнением королевы. 
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