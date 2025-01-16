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  • Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала об объективизации женщин на ТВ: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся»

Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала об объективизации женщин на ТВ: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся»

16 января 2025, 19:30
12

Бывший ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина недовольна тем, как на российском телевидении относятся к женщинам.

Серегина проработала на «Матч ТВ» четыре года. В прошлом месяце она покинула телеканал.

– Один человек с «Матча» написал мне, что ты – олицетворение того, за что хейтят канал: секси с глубоким декольте, которая вообще не понимает в спорте.

– А в чем хейт, если с такими девушками работают мужчины, которые типа понимают спорт? Мне не нравится, что выстраивается оппозиция между мужчинами и женщинами, которые делают одно дело. Ну, уберите всех женщин, работайте одними мужиками, рассказывайте друг другу, какие вы умные. Давайте так сделаем? Но почему-то любую программу пытаются уравновесить двумя полами. Тут вопрос подхода и командности. Если ты профи, то не будешь соревноваться и что-то доказывать, а сделаешь так, что вы оба будете классно смотреться.

Если бы все мужчины вели себя как профессионалы, помогали женщинам разобраться и что-то понять, все выглядело бы иначе. Тем более когда приходит человек с горящими глазами – а я была именно такой – ты можешь научить его чему угодно: разбираться хоть в строительстве бань, хоть в конькобежном спорте. Но у нас сразу начинается объективация. «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Ну и что ты сделаешь?

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1737045203
Заговор шейхов
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DOCTOR PENALTY
1737045221
Насчёт бани - это актуально. ))
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...уефан
1737045577
...да ты и сама всё прекрасно понимаешь, но уж очень хочется зазвездится и бабла, и похер, где и на каком канале. Вот на ТНТ запустят спортивной блок, дуй туда)...
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val69
1737047171
А, окромя горящих глаз и остальных бабьев причиндалов,у тебя есть еще, хоть что то... ну, например, хоть какой нибудь моск...
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Skull_Boy
1737049107
Тебе пора возвращайся на прежнею работу в сауну
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swot1205
1737049224
ну реально зачем сиськи при обсуждении спорта!?
Ответить
Красногорск_Фан
1737051824
Если бы вместо Матч ТВ показывали 6 из 7 дней в неделю Плэйбой ТВ мир бы выиграл.
Ответить
Иван Петров 1986
1737052655
Так ты и есть телка с сиськами.
Ответить
slavа0508
1737053250
Да в принципе раньше и было так про футбол на ТВ без задниц и доек ...и нормально было ...
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alex1951
1737055426
Мадам ,так выходите в эфир совсекм Голыми....Все мужики полюбят футбол,особенно в наше засушливое время ... Будем смотреть только на вас.....Еще Дзюбу пригласите! Аплодисменты!!! ))))
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