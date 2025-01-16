Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала об объективизации женщин на ТВ: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся»

Бывший ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина недовольна тем, как на российском телевидении относятся к женщинам.

Серегина проработала на «Матч ТВ» четыре года. В прошлом месяце она покинула телеканал.

– Один человек с «Матча» написал мне, что ты – олицетворение того, за что хейтят канал: секси с глубоким декольте, которая вообще не понимает в спорте.

– А в чем хейт, если с такими девушками работают мужчины, которые типа понимают спорт? Мне не нравится, что выстраивается оппозиция между мужчинами и женщинами, которые делают одно дело. Ну, уберите всех женщин, работайте одними мужиками, рассказывайте друг другу, какие вы умные. Давайте так сделаем? Но почему-то любую программу пытаются уравновесить двумя полами. Тут вопрос подхода и командности. Если ты профи, то не будешь соревноваться и что-то доказывать, а сделаешь так, что вы оба будете классно смотреться.

Если бы все мужчины вели себя как профессионалы, помогали женщинам разобраться и что-то понять, все выглядело бы иначе. Тем более когда приходит человек с горящими глазами – а я была именно такой – ты можешь научить его чему угодно: разбираться хоть в строительстве бань, хоть в конькобежном спорте. Но у нас сразу начинается объективация. «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Ну и что ты сделаешь?