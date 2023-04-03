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    Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как к ней в номер к голой ворвался официант

    Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина рассказала о необычном инциденте, который случился с ней во время отдыха в отеле.

    «В отеле за 150 тысяч рублей ко мне голой вломился официант. Эко-отель площадью 220 гектаров. В нем 6 ресторанов, 8 мастеров массажа. И, наверное, много чайников.

    Но есть нюанс. Я приехала на выходные — захотела пообедать. А ресепшн отвечает — мест в ресторанах нет. После небольшого скандала место все же находят. И ресторан внезапно оказывается пустой.

    Массажистка в спа всего одна. Пытается делать мне спортивный массаж, но ничего не получается. Я прошу ее работать руками немножко поактивнее. А в ответ услышала: «Если что-то не нравится — давайте закончим».

    Возвращаюсь в номер. Звоню, чтоб заказать чай и овощной салат, потому что мест в ресторанах по-прежнему нет. Чай готовят больше двух часов, и я засыпаю. Голая. В 22:00 в номер врывается официант. Чай и салат готовы, а я — нет. Вот тут-то я и рассказала мужу», — заявила Серегина в видео в соцсетях.

    «150 000 рублей за 4 дня унижений! Спасибо отелю! Горите в аду», — подписала ролик Серегина.

    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2023 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 19 часов назад

      Серёгина проститутка.

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      Рейтинг: +55314

      MaxRnD 21 час назад

      Так ты ж туда за этим и приехала, не ?

      3
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