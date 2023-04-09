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  • Ведущая «Матч ТВ» поделилась нормативами по количеству занятий сексом в год

Ведущая «Матч ТВ» поделилась нормативами по количеству занятий сексом в год

9 апреля 2023, 12:05
13

Олеся Серегина, ведущая «Матч ТВ», сообщила подписчикам, сколько раз в год необходимо заниматься сексом.

Например, в возрасте 25-29 лет у человека должно быть порядка 13 половых актов в месяц.

  • Серегина – болельщица «Локомотива».
  • В 20:00 по Москве ее команда начнет матч 22-го тура РПЛ против «Зенита».
  • Помимо ТВ Серегина занимается писательской и блогерской деятельностью.

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (13)
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vladik12
1681031566
Дзюбиньо точно справляется, мне кажется.
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balam
1681034579
полный абзац.пора подумать о политической карьере
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koli4ka
1681036888
видно Леся в школе успешно нормы ГТО сдавала, раз так легко и правильно нормативы по жизни выдаёт...
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JTherry
1681038776
какие-то заниженные нормативы для студентов младших курсов, страмота..!
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заткнитемнерот
1681039236
а кто сэкономил, можно перенести?
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Axe111
1681040658
Супер инфа
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witalik
1681046143
Необходимо указать количество партнёров...А так забавно...Нужно срочно сообщить в Управление военного образования Главного управления кадров ВС РФ, чтобы о курсантах 20-24 лет военных училищ, слушателях 25-30 лет (холостых) военных Академий обязательно позаботились...Очень актуальная статья...
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ArReal
1681140104
Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина не хочет терять внимание своей аудитории. Ради этого она готова на все. Даже раздеться на стадионе. Такое обещание Серегина дала, если «Локомотив» обыграет «Зенит» с крупным счетом. ЭТОТ ЧЕЛОВЕК УЖЕ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЕЁ ЗАМЕТИЛИ...И ВСЁ ЧЕРЕЗ ОГОЛЕНИЕ И ПОСТЕЛЬ...
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Lilipyt
1681238106
Истинные эксперты МатчТВ
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romario 94
1681434540
Это та самая Олеся Серегина, у которой муж давно сидит в тюрьме? Интересно, а он догадывается о том, что его благоверная занимается сексом сотни раз в год? Понятное дело, что нет. Он явно не принимает участия в этих спариваниях.
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