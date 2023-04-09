Ведущая «Матч ТВ» поделилась нормативами по количеству занятий сексом в год

Олеся Серегина, ведущая «Матч ТВ», сообщила подписчикам, сколько раз в год необходимо заниматься сексом.

Например, в возрасте 25-29 лет у человека должно быть порядка 13 половых актов в месяц.

Серегина – болельщица «Локомотива».

В 20:00 по Москве ее команда начнет матч 22-го тура РПЛ против «Зенита».

Помимо ТВ Серегина занимается писательской и блогерской деятельностью.

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