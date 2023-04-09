Ведущая «Матч ТВ» поделилась нормативами по количеству занятий сексом в год

Олеся Серегина, ведущая «Матч ТВ», сообщила подписчикам, сколько раз в год необходимо заниматься сексом.
Например, в возрасте 25-29 лет у человека должно быть порядка 13 половых актов в месяц.
- Серегина – болельщица «Локомотива».
- В 20:00 по Москве ее команда начнет матч 22-го тура РПЛ против «Зенита».
- Помимо ТВ Серегина занимается писательской и блогерской деятельностью.
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе
Ставьте на матчи любимой команды без риска с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Бомбардир»