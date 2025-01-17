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    • Холанд прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

    Холанд прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о заключении нового соглашения с клубом.

    • Стороны продлили контракт до 2034 года.
    • Предыдущий договор истекал летом 2027-го.
    • По данным The Athletic, в новом контракте норвежского футболиста нет пункта об отступных, а само соглашение считается одним из самых крупных в истории спорта.

    «Очень рад подписать новый контракт. Теперь я смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе. Здесь много фантастических людей. У команды потрясающие болельщики. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом.

    Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих партнеров по команде и всех в клубе, поскольку все они так много помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, и теперь я «горожанин», несмотря ни на что.

    Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам добиться большего успеха в будущем», – заявил Холанд.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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    17.01.2025 14:14
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