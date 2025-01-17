Холанд прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о заключении нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт до 2034 года.

Предыдущий договор истекал летом 2027-го.

По данным The Athletic, в новом контракте норвежского футболиста нет пункта об отступных, а само соглашение считается одним из самых крупных в истории спорта.

«Очень рад подписать новый контракт. Теперь я смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе. Здесь много фантастических людей. У команды потрясающие болельщики. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом.

Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих партнеров по команде и всех в клубе, поскольку все они так много помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, и теперь я «горожанин», несмотря ни на что.

Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам добиться большего успеха в будущем», – заявил Холанд.