Мингс, Филлипс, Райс – в основе Англии на матч с Хорватией; Вида, Гвардиол, Модрич выйдут у хорватов

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группы D Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии.

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунс, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.

Запасные: Дин Хендерсон, Джонстон, Шоу, Грилиш, Дж. Хендерсон, Рэшфорд, Коди, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Сака, Беллингем.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.

Запасные: Калинич, Слуга, Брекало, Влашич, Будимир, Пашалич, Скорич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.

Встреча на лондонском «Уэмбли» начнется в 16:00 по Москве.