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    Мингс, Филлипс, Райс – в основе Англии на матч с Хорватией; Вида, Гвардиол, Модрич выйдут у хорватов

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группы D Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии.

    Англии: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунс, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.

    Запасные: Дин Хендерсон, Джонстон, Шоу, Грилиш, Дж. Хендерсон, Рэшфорд, Коди, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Сака, Беллингем.

    Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович, Ковачич, Модрич, Перишич, Крамарич, Ребич.

    Запасные: Калинич, Слуга, Брекало, Влашич, Будимир, Пашалич, Скорич, Бадель, Петкович, Юранович, Брадарич, Иванушец.

    Встреча на лондонском «Уэмбли» начнется в 16:00 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1210

      21082014 1 час назад

      В стартовом составе Англии игроки Вест Хэма,Лидса,Эвертона,Астон Виллы,клубов не доминирующих в АПЛ.и ни одного игрока МЮ или Ливерпуля..такие вот времена.

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